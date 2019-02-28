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Александр Лукашенко: Просыпаюсь утром и сразу включаю «МИР»

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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«Просыпаюсь рано утром и сразу включаю «МИР». Мне надо знать, что происходит в мире», – говорит Александр Лукашенко.

В пятницу, 1 марта, телеканалы «МИР» и «МИР 24» покажут «Большой разговор» с президентом Беларуси. Начало прямой трансляции в 10:30 по московскому времени.

В подобном формате (не пресс-конференции, а именно диалога) президент Беларуси уже общался с прессой и экспертами в 2017 году. Тогда встреча продолжалась почти 7,5 часов.

На вопрос Белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко ответил очень развернуто. О взаимоотношениях Беларуси и России он говорил больше часа.

«Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но в России разных сил море», – сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос МТРК «Мир».

«Я считаю, что модель развития нашего и вообще славянских народов – это социально ориентированная экономика. Я не приемлю в Беларуси другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантами России и Украины и молю бога, чтобы у нас этого не произошло», – отметил белорусский лидер.

«Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем наши договоренности об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего Отечества – Беларуси и России», – подчеркнул Александр Лукашенко.


 



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Смотрите «Большой разговор» с президентом Беларуси в прямом эфире телеканалов «МИР» и «МИР 24» 1 марта в 10:30 мск.
 
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