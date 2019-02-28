Трициклы, компьютерные тренажеры и маска сварщика с видеокамерой. В Гродно открыли областную выставку инновационного и технического творчества

В экспозицию вошли более 400 экспонатов: разработок электроники, радио- и робототехники, приборостроения, моделирования, промышленного дизайна – всего 15 номинаций. Каждый проект – дело рук и идей учащихся и работников учреждений профессионально-технического, среднего специального и дополнительного образования. К слову, свои изобретения ребята собирали в буквальном смысле из подручных деталей.





Дмитрий Гомбальский учится в Берестовицком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. Парень уже долгое время увлекается авиамодельным спортом и вместе со старшим мастером лицея Александром Внуковичем создает копии самолетов военных лет. Крылатые участники воздушных спортивных боев сегодня украшают стены выставочного зала областного центра технического творчества. Все составные детали авиамоделей юноша подбирал лично, а потому уверен – «вторую жизнь» можно вдохнуть даже в самый, казалось бы, непригодный для этого кусок железа. А в качестве примера показывает самодельную фрезу для обработки металла. Такая по качеству ничуть не уступает заводской, а стоит при этом как минимум в 20 раз дешевле.













Сокурсник Дмитрия Денис Фомицкий тем временем презентует гостям выставки собственноручно собранный «велобайк». Фишка нового транспортного средства в его проходимости – массивным колесам не страшна никакая грязь.

Александр Внукович поддерживает своих воспитанников. Чтобы детально отслеживать работу учащихся на практических занятиях, он даже обычную заводскую маску газосварщика оснастил настоящей системой видеонаблюдения и бездорожью.





– Запись с видеокамеры потом можно смотреть в аудитории и всей группой разбирать нюансы работы ученика, допущенные им ошибки. Это очень эффективный метод обучения, – поясняет мастер.

Чтобы грызть гранит науки было проще, учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологии и дизайна Максим Телегин тоже разработал этакий «компьютерный тренажер». А помог в этом мастер производственного обучения Евгений Болтач.









– Стенд-устройство технического обслуживания, которое мы разработали, учит диагностировать и устранять неисправности персональных компьютеров, – рассказывает Евгений. – Оно модульное, поддерживает разные комплектующие, позволяет симулировать практически любую поломку. Словом, незаменимый тренажер.

А вот учащиеся Гродненского государственного электротехнического колледжа имени Ивана Счастного Артем Станкевич, Андрей Терешко и Андрей Дерунов вместе со своим мастером Семеном Самойло буквально за три месяца соорудили самый настоящий трицикл . Нюансы проектирования транспортного средства ребята пока держат в секрете – детальная «светская» презентация разработки еще впереди. Но признаются – проезжая мимо поста ГАИ на трицикле, незамеченным не останешься.





– Ничего, скоро освидетельствуем нашего «трехколесного коня» в Госавтоинспекции. Тогда и покатаемся, – шутят парни.











