Республиканская олимпиада по экономике пройдет в ГрГУ имени Янки Купалы





1 марта на базе Купаловского университета на факультете экономики и управления пройдет очный тур III Республиканской олимпиады по экономическим дисциплинам. Участие в ней примут более сорока финалистов из разных уголков страны. Они представят 27 учреждений образования.

Ребята будут решать задачи по трем экономическим дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Основы менеджмента». В рамках интеллектуального мероприятия пройдет экономическая викторина для учащихся Политехнического колледжа.

Стоит отметить, что в заочном туре олимпиады приняли участие 186 ребят со всей республики. Среди самых активных – в том числе учащиеся Гродненского торгового колледжа Белкоопсоюза.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Cтандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси



Лабораторию для школьников-исследователей откроют в Гродно

Школьник из Лиды завоевал «бронзу» на Международной олимпиаде по физике в Казахстане

http://grodnonews.by/