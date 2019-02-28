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Республиканская олимпиада по экономике пройдет в ГрГУ имени Янки Купалы

01.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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1 марта на базе Купаловского университета на факультете экономики и управления пройдет очный тур III Республиканской олимпиады по экономическим дисциплинам. Участие в ней примут более сорока финалистов из разных уголков страны. Они представят 27 учреждений образования. 

Ребята будут решать задачи по трем экономическим дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Основы менеджмента». В рамках интеллектуального мероприятия пройдет экономическая викторина для учащихся Политехнического колледжа. 

Стоит отметить, что в заочном туре олимпиады приняли участие 186 ребят со всей республики. Среди самых активных – в том числе учащиеся Гродненского торгового колледжа Белкоопсоюза. 

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Теги: Гродно
 
 
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1 марта на базе Купаловского университета на факультете экономики и управления пройдет очный тур III Республиканской олимпиады по экономическим дисциплинам....
 
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