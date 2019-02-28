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Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Акапулько, уступив американке Кенин всего два очка

01.03.2019 08:02 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Акапулько (призовой фонд — 250 тыс. долларов) после поражения от американки Софии Кенин в трехсетовом поединке — 4:6, 6:4, 5:7. Счет по очкам — 98:100.


Фото: Reuters

В каждом из трех сетов Виктория Азаренко (50 WTA) захватывала лидерство: в первой партии вела со счетом 4:2, во второй — со счетом 3:0 и 4:1, в третьей — со счетом 3:1. Более того, в десятом гейме решающего сета Вика подавала на матч, но ни разу не смогла исполнить ввод мяча с первой попытки и дважды допустила двойную ошибку.

В матче против американки российского происхождения Софии Кенин (35 WTA) у Вики имелись вопросы к линейным судьям, а так как на турнире в Акапулько нет возможности попросить челлендж, то и проверить работу линейных она не могла. Еще Вика неоднократно апеллировала к арбитру на вышке из-за комментариев с места на трибуне тренера и отца Софии Алекса.

Кенин играла активно и с тех пор, как в шестом гейме этой встречи научилась принимать подачу Азаренко, лишь в редких случаях не добиралась до мячей в розыгрышах. Она часто пробивала в аут, но при этом имела много виннеров. По этому компоненту в первом сете София переиграла Вику вчистую — 13:2, во втором имела «+1», а в третьем — «+4».

Разница между балансом активно выигранных розыгрышей и невынужденных ошибок у Кенин оказалась на два пункта лучше, чем у Азаренко, что и предопределило исход поединка — поражение Вики в два очка (98:100) со счетом 4:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался два часа и тридцать две минуты.

Статистика матча Азаренко — Кенин

Попадание первой подачи: 65% — 57%
Выигрыш первой подачи: 65% — 52%
Выигрыш второй подачи: 92% — 39%
Виннеры: 21 — 37
Невынужденные ошибки: 32 — 46
Эйсы: 5 — 2
Двойные ошибки: 4 — 4
Реализация брейк-пойнтов: 53% (7 из 13) — 61% (8 из 13)
Все выигранные очки: 98 — 100

Для Виктории Азаренко это четвертое поражение с начала сезона. Ранее на турнире в Акапулько Вика обыграла вторую сеяную теннисистку американку Даниэль Коллинз (25 WTA) — 6:1, 6:2, а также немку Татьяну Марию (69 WTA) — 6:2, 6:1.

«Мы собираем игру по крупицам». Азаренко — о поражениях, видении своей карьеры и планах на сборную

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Акапулько (призовой фонд - 250 тыс. долларов) после поражения от американки Софии Кенин...
 
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