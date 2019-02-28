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Голый торс и мировые хиты: на что готовы брестские бизнесмены ради внимания к своему бренду?
01.03.2019 08:38 — Разное | Виртуальный Брест
Недавно в социальной сети Instagram, а также на YouTube, появился экстравагантный видеоролик бресткого бизнесмена, в котором предпpиниматель смело снимается с обнаженным торсом и пародирует всем известный клип Childish Gambino - This Is America.
По словам самого Александра, запись ролика приурочена к сезонному старту распродаж в сети магазинов штор ТюльПан и Kamenski.
Справочно из Википедии
«This Is America» — сингл американского
На данную песню был снят клип. Сингл дебютировал на первой строчке в Billboard Hot 100 и получил две основные премии Грэмми-2019.
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