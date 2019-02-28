«Талончик к терапевту ждала месяц». Рассказ белоруски о переезде в Польшу

Елена переехала из Минска в Гдыню, портовый город на побережье Балтийского моря, вместе с мужем и маленьким ребенком. Она открыла фирму там: занимается переводами, а также ведет частные уроки по русскому языку. Проект «Наши за границей» публикует вторую часть рассказа белоруски .





— После приезда в Польшу я была разочарована своим образованием: поняла, что мой университетский диплом по специальности «преподаватель по классу балалайки, дирижер и руководитель ансамбля» не принесет мне ни денег, ни перспектив.

Все объявления о работе, в которых требовался русский язык, были связаны либо с логистикой, либо с бухгалтерией. Ни того, ни другого я не изучала. Не помню, в какой точно момент я решила, что можно давать уроки русского языка. На сайте репетиторов я дала объявление. Ждать пришлось недолго, несмотря на то, что практики преподавания у меня не было. Первый год мне приходилось всю лекцию переводить на польский язык, чтобы на уроке иметь возможность объяснить ученику определенные правила из грамматики. Таким образом, на подготовку лекций уходило очень много времени. Сначала у меня был один ученик в неделю, теперь их двенадцать, не считая преподавания в фирме, где еще десять учеников, которым периодически нужно поговорить на русском языке. Я работаю семь дней в неделю с 8.00 до 22.00 — это время для учеников, а в перерывах я занимаюсь переводами. С каждым годом русский язык становится все востребованнее.

Возвращаясь к университету, стоит отметить, что в магистратуре возможно учиться только на очном отделении. Учеба длится четыре семестра, из которых на последнем семестре нет лекций, и студенты готовятся к защите магистерской.

Я занималась русским языком, поэтому решила пойти на факультет русской филологии. В связи с тем, что по первому образованию я музыкант, мне пришлось пройти собеседование на русском языке, а также предоставить оценки из диплома. На основании этих двух составляющих была принята. Очное обучение бесплатное. К тому же после первого курса магистратуры по итогом двух сессий мне выплачивали стипендию в размере 600 PLN в месяц.

Меня сразу же поразил процесс учебы: впервые в своей жизни, зайдя в аудиторию, я увидела, что преподаватель сидит с чашкой кофе в руках, а студенты в это время также попивают кофе и перекусывают. Очень свободная атмосфера. Никакой скованности. Звонит телефон — не надо отпрашиваться, чтобы выйти. Встаешь и выходишь. Совершенно другое отношение.

К слову, если у вас нет возможности учиться на очном отделении, вы можете пойти на заочное, но не все факультеты предоставляют такую возможность. Заочное обучение — платное, занятия проходят в основном каждую вторую неделю в субботу и воскресенье.



В университете

Учеба в университете длится с октября по июнь включительно, лекции начинаются в 8.00, учитывая, что я проживаю в Гдыне, а университет находится в Гданьске, иногда приходилось отводить ребенка в школу к 6.30, чтобы к 8 успеть на лекции. С 8.00 до 14.00 я находилась в университете, а после 15.00 начинала работать дома (лекции, переводы). В таком ритме прошло 1,6 года. Было сложно, но все возможно. Моя магистерская работа была своего рода данью моим Ошмянам и моей семье.





Название магистерской «Карта поляка как инструмент возрождения польского языка, культуры и традиций на территории Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь». Работа содержит документальные материалы, историю края и истории людей. Бесценный материал для моего ребенка, который ничего не помнит о жизни в Беларуси. Благодаря диплому я смогла повысить свой статус на рынке переводчиков и получить больше клиентов, а самый приятный бонус от диплома — это стаж. Диплом приравнивается к 8 годам стажа и вносится в электронную трудовую. Поэтому мой совет: идите и учитесь. 1,6 года не так уж и много за те перспективы, которые перед вами откроются.

Бесплатно в польских вузах могут обучаться иностранцы с польскими корнями, имеющие подтверждающий документ, и граждане, но всегда есть еще какие-то варианты. Если у вас нет средств на обучение, а учиться очень хочется, можно написать заявление на имя ректора с просьбой освободить вас от оплаты. Поверьте, это работает.



На лекции в университете

Как начала свой бизнес

Однажды мы ехали за очередными стройматериалами для ремонта квартиры, и в какой-то момент по радио прозвучала реклама. Реклама касалась женщин в возрасте до 30 лет, которые никогда не занимались предпринимательской деятельностью и которые нигде не работали в течение последнего года. Еще одним условием было наличие польского гражданства и проживание на территории Поморского воеводства. Я решила попробовать. Сначала нужно было подать заявление с указанием своих данных, места проживания и т.д. и ждать, когда будет назначено первое собеседование. Изначально было оговорено, что будет три тура и только 20 человек получат дотацию от Европейского союза. В первый тур было приглашено 100 человек. Было очень страшно начинать, потому собеседование проходило на польском языке и в первом туре нужно было представить свою бизнес-идею. Точнее то, чем бы человек хотел заниматься. Я представила идею, связанную с переводами и лекциями по русскому языку.

На собеседовании присутствовали три дамы, которые оценивали, задавали вопросы, касающиеся моего образования в этой сфере, моего желания работать в этой сфере и теоретических доходов, потому что никто не даст деньги, если заведомо знают о том, что данный план обречен на провал. Кроме того, в первом туре меня ждало общение с психологами, которые на основании заданных вопросов и анкетирования принимали решение о том, может ли конкретный кандидат руководить фирмой. Ко второму туру нас осталось 40 человек, мы должны были пройти обучение, так называемое szkolenie по предмету «Основы предпринимательства и бухгалтерии». Обучение длилось с 9 утра до 15.00. В течение дня предоставлялись кофе-чай, холодные закуски и горячие блюда на выбор. По итогам второго тура нужно было написать бизнес-план, в котором нужно представить все аспекты будущей фирмы: рентабельность, анализ рынка, расходы фирмы и обоснование этих расходов. Около месяца мы ждали окончательного решения комиссии. Максимум, который можно было получить, — это 20 000 злотых. Расходы моей фирмы я запланировала на сумму в 15000 злотых, а кроме того, ежемесячно в течение первых полугода зачисляли около 1400 злотых на оплату налогов и так называемого ZUSa (отчисления в пенсионный фонд и на медицину) и последующие полгода эта сумма равнялась 900 злотых, которая также тратилась на оплату всех расходов, связанных с фирмой. Таким образом, 20 из нас получили дотацию. Общая выплата составила 28 800 PLN.





Почему так выгодно открывать фирму в Польше? Потому что если наша профессия связана с такой деятельностью, как у меня, потенциальные клиенты, которые хотят с нами сотрудничать при переводе каких-либо документов, хотят расчет по фактуре. Отсутствие фирмы влечет за собой потерю 60% клиентов. На данный момент расходы фирмы составляют отчисления на пенсию и медицину 507 злотых и налог в зависимости от заработка, а также оплата бухгалтера 135 PLN в месяц.

Моя работа — это моя жизнь. Благодаря своей работе я познакомилась с огромным количеством людей, я ежедневно учу и учусь новому у своих учеников. Работа позволяет мне расти и позволяет удовлетворять амбиции. В связи с тем, что мой ребенок свободно общается на двух языках, у него возникла идея научить своих друзей общаться на русском языке, с этой проблемой он пришел ко мне. Когда я дала объявление в школе, на русский язык записалось более 100 детей. И теперь я бесплатно буду учить маленьких поляков русскому языку.





Экзамен по вождению

Я очень долго хотела получить права. Но, к сожалению, в Минске я училась и работала. Так как в университете до обеда лекции по общим предметам, а после обеда музыкальные занятия — возможности учиться не было.

Одна моя ученица поделилась со мной желанием пойти учиться, и я решила составить ей компанию.

Теория. В автошколе было предложено три варианта изучения и сдачи теории:

пять дней с 9.00 до 15.00

только по выходным

онлайн

Мой выбор был очевиден: онлайн. Мне вручили учебник, предоставили доступ к сайту, где я могу проходить тесты, и сказали приходить на экзамен, как только буду готова. На изучение теоретической части я потратила семь дней, сдала внутренний экзамен в автошколе и приступила к вождению. Как правило, занятия по вождению длятся 2 часа. Всего предоставляется 32 часа. Первый час мы учились на паркинге, а на втором часу мы уже ехали по городу. Обучение и сдача госэкзамена проходят на автомобилях марки Tоyota.

Хочется отметить: как такового медицинского осмотра нет. В автошколу приходит доктор, проверяет зрение, курсант заполняет анкету, где вписывает свои хронические заболевания, — и на этом всё. В 2016 году курс обошелся мне в 1300 PLN.

После сдачи внутреннего экзамена по вождению можно отправляться на государственный. Сначала нужно сдать теорию, затем вождение. Практический экзамен длится около 40 минут. Согласно статистике , только 33% учащихся сдают экзамен с первого раза. Я была в числе счастливчиков.





Медицина

Медицина — это больная тема и в прямом, и в переносном смысле. Почему?

После приезда в Польшу, если у вас есть Карта поляка, соответственно, у вас есть бесплатная медицинская страховка. Вам следует обратиться в поликлинику, заполнить официальные документы, выбрать лечащего врача для себя и ребенка. Если же у вас нет Карты поляка либо вы получаете ПМЖ и у вас забирают Карту поляка, действие бесплатной медицинской страховки на вас не распространяется.

После того как я получила ПМЖ, появился вопрос, как быть, если кто-то из нас заболеет. За ответом я поехала в администрацию NFZ (национальный фонд здоровья). Я хотела заключить договор добровольного медицинского страхования, однако прежде чем заключить его, я должна была заплатить штраф, более 8000 PLN. Почему? Потому что существует такой закон, согласно которому, если человек ранее никогда не платил страховые взносы на медицину в странах ЕС — он должен уплатить штраф. Я думаю, что сотрудница по моему выражению лица все поняла и шепотом подсказала решение. Если бы муж смог уговорить работодателя оформить его на трудовой договор (где налог составляет 38%), то таким образом мы бы избежали выплаты штрафа, так как согласно такому договору вся семья находится под страховкой мужа. Работодатель согласился с одним условием: налог мы оплачиваем сами. Выбора не было. Лучше потерять 1000 нежели 8000 PLN. На месяц муж перешел на такой договор, затем договор расторгли, а я смогла заключить на себя договор добровольного медицинского страхования. Такая страховка обойдется вам приблизительно в 360 PLN в месяц. В свою страховку вы имеете право вписать мужа/жену и детей. Сумма от этого не изменится.





Польскую медицину я бы разделила на детскую и взрослую, потому что разница очень существенна.

К педиатру доступ вы получите в любой день и любою минуту. Если вам требуется помощь, а ваш педиатр уже закончил рабочий день либо еще его не начал, — вас примет другой педиатр. С помощью SMS-сообщения педиатры напоминают о том, что пришло время прививки. Медицинские карты в бумажной версии отсутствуют. Все хранится в компьютере. Там же видна вся история болезней ребенка. За 5 лет нахождения здесь ребенку ни разу не были выписаны антибиотики, всегда акцент делается на лечении с помощью ингаляций, жаропонижающего в случае температуры, сиропа в случае кашля, раствора морской соли в случае насморка. Анализы в Польше ребенок также еще ни разу не сдавал. На мой вопрос, почему, врач ответила: а зачем, если ребенок себя хорошо чувствует. А если ребенок болеет, то по симптоматике можно определить, бактерия это или вирус.

Что же касается медицины для взрослых: если вам посчастливилось устроиться по трудовому договору, то раз в два года вас ждут обязательные медицинские осмотры, а в остальных же случаях… Талончик к терапевту ждала месяц. Безусловно, если бы речь шла о жизни и смерти — меня бы приняли вне очереди, но, объективно говоря, очереди там всегда. Если к терапевту очередь на месяц, то на операцию, например на колене, — до 2 лет. Поэтому здесь множество частных центров и частных кабинетов врачей всех специальностей. Вы, наверное, спросите, почему же поляки продолжают платить обязательную медстраховку. Потому что, во-первых, из-за штрафов, а во-вторых, мы не знаем, что нас ждет завтра, и если понадобится экстренная операция — вам не выставят счет на несколько сотен тысяч злотых. Поэтому и платят. Поэтому существует много ухищрений, как не ждать в очереди. Нудно дождаться, когда закроется поликлиника, и ехать на станцию скорой помощи либо в больницу — вас примут, осмотрят и назначат лечение.

Скорая помощь приезжает только в очень экстренных случаях. Однажды у сына поднялась температура, когда градусник показывал 38,5, я дала жаропонижающее, но, к сожалению, температура стала не опускаться, а, наоборот, подниматься. Я запаниковала, позвонила в скорую. Меня связали с врачом, который, задав определенный перечень вопросов, принял решение не ехать к нам и дал рекомендации. Температура спала, горечь осталась. Только спустя какое-то время я поняла, что скорая на то и скорая, чтобы выезжать на помощь к больным, находящимся в действительно критической ситуации. С первого месяца нахождения в Польше меня поразило поведение автомобилистов, которые, услышав сирену (неважно полиция ли это, пожарная или скорая помощь), тут же разъезжались, создавая коридор спасения.

Еда и прздники

Невозможно говорить о кухне, не связав ее с праздниками, которые чтят в Польше.

Новый год поляки празднуют совершенно не так, как белорусы. Очень маленький процент поляков собираются семьей за накрытым столом, обычно празднование проходит в ресторанах и клубах. Ежегодно на Новый год проводятся концерты в разных городах Польши и идет прямое вещание из этих городов. В 2014 и 2015 году такой концерт проходил в Гдыне. Для поляков в новогоднюю ночь поют все самые известные польские и приглашенные зарубежные звезды. Наступление Нового года встречают на улице, под песни и фейерверки. В последнее время защитники животных выступают категорически против фейерверков, потому что от громких звуков страдают собаки и кошки. На Новый год обычно заказывают пиццу, суши, и, конечно, спиртное. Я прекрасно помню, когда в первый Новый год в Польше мы включили телевизор и ждали поздравление президента Польши, но так и не дождались. Как оказалось, такой традиции в Польше не существует. Поздравление президента либо премьер-министра звучит в вечерних новостях в 18.00, а после 21.00 начинается концерт, о котором я говорила выше.

Еще в январе празднуется карнавал, который начинается 6 января, на праздник Трех королей, а заканчивается перед Пепельной средой. Пепельная среда, согласно католическим традициям, обозначает начало Великого поста и ожидание Пасхи. А 28 февраля в этом году ознаменуется очередью за пончиками. Начиная с 6 утра, как только булочная откроет свои двери, выстроится очередь в несколько десятков человек. Такая традиция связана с Жирным четвергом, который берет свое начало из католицизма. Поляки считают, что съеденные в этот день пончики не отложатся в организме в виде калорий.





В марте нынешнего года поляки будут праздновать католическую Пасху. Существует очень интересная традиция, связанная с Пасхой. Дети в Польше ждут как подарков на Рождество, так и на Пасху: от пасхального кролика. Как правило, это шоколадные яйца и зайцы.





В мае — время майских каникул. В Польше также празднуется 1 мая День труда — это выходной день и еще один выходной — 3 мая, в День Конституции. Как правило, на майские праздники поляки берут часть отпуска и отправляются в путешествие.

Ноябрь — еще один важный месяц в жизни поляков. Первое ноября — день, связанный с поминанием всех умерших. Очень красиво выглядят кладбища в вечернее время, когда поляки зажигают свечи на могилах своих умерших близких.

Также поляки, а точнее дети, очень любят хэллоуин. Однако в связи с тем, что в школе у детей есть религия, преподаватель вручает информацию о том, почему католическая церковь запрещает, а точнее не поощряет празднование праздника. Но дети есть дети. Поэтому маленькие поляки наряжаются в костюмы и отправляются всей гурьбой к соседям за конфетами. В этом году на форуме нашего района было указано, что в каждой квартире раздали около 2 кг конфет.





Декабрь проходит под знаком «скоро Рождество». Празднование начинается 6 декабря. С самого утра и дети, и взрослые ищут подарки, оставленные Святым Николаем в носке. Затем, отправляясь в сад или школу, надевают шапки Санта Клауса, где получают второй подарок от св. Николая. В Рождество, т.е. 24 декабря, под елку подарки приносит не Дед Мороз, а Gwiazdor. В рождественскую ночь дети ждут появления первой звезды на небе и, как только она появилась, бегут искать подарки. На Рождество, согласно католической традиции, готовится 12 блюд по числу апостолов. Обязательными блюдами являются карп, борщ с ушками, бигос. Рождество — это исключительно семейный праздник, и, как правило, все поколения семьи собираются за большим накрытым столом. Если прогуляться в рождественскую ночь по улицам, то из окон домов можно услышать рождественские песни (Kolędy), которые поляки очень любят петь. Также в последний учебный день перед Рождеством в школе проходит Вигилия. Дети смотрят рождественское представление, а затем за общим столом все вместе лакомятся облаткой.





О людях

Город Гдыня начинал свой путь с рыбацкой деревушки, сам город недавно отметил свое 93-летие. Город молодой и очень динамично развивающийся. Cложно говорить о коренном населении, учитывая историю Труймяста (Гданьск — Сопот — Гдыня). Когда-то Гданьск был немецким городом, а Гдыня и Сопот оккупированы немецкими войсками. В школах массово принуждали к изучению немецкого языка. Многие ныне живущие здесь рассказывают, что после Второй мировой войны родители переезжали на эти земли с территории Гродненской области и заселяли их. Поэтому здесь легко встретить выходцев из нынешней Беларуси, поэтому здесь хорошо относятся к белорусам. Я уже писала вначале о том, что люди приезжают с ощущением (первые дни), что они туристы, все улыбаются, все счастливы все довольны, все добрые, но это ощущение быстро проходит. Поляков называют великими комбинаторами, и с этим очень сложно поспорить, если речь идет о каких-то бизнес-идеях или бизнес-партнерстве. На мой взгляд, белорусы намного более открытые, честные и правдивые, и из-за этого мы можем проиграть. Здесь любая информация может быть использована против вас. Поэтому сначала нужно сто раз подумать, а затем говорить. Поляки абсолютно свободно будут общаться с вами на различные темы, но при этом не вдаваясь в подробности личной жизни. Только по прошествии нескольких лет достаточно близкого общения вас могут впустить в круг избранных, кому смогут доверить «тайны» личной жизни.

Когда мы начали снимать первую квартиру в Гдыне, на первом этаже проживала бабушка, которая была очень одинока. Она очень привязалась к нашему сыну и частенько приглашала нас в гости. Ей 73 года, и хотя она получала достаточно низкую пенсию, всегда выглядела прекрасно: одежда, прическа, косметика, маникюр. Именно так выглядят большинство бабушек в Гдыне. Именно от нее я узнала, что многие (особенно после 50) не любят праздновать день рождения, потому что день рождения — это еще плюс один год в копилку, поэтому празднуют именины. На улицах чаще можно встретить модную бабушку, нежели модную девушку. Мои ученики (мужчины) после путешествия в Беларусь подчеркивают, что впечатление на них произвел чистый город и очень красивые девушки. Молодые польки чаще всего выбирают отсутствие косметики и выглядят достаточно просто.

Еще одна ситуация, которая произошла со мной в Польше, очень ярко характеризует старшее поколение. Однажды по дороге на пары в университет в SKM (поезд, на котором без пробок можно добраться из Гдыни до Гданьска) возле меня присела бабушка: маникюр, ярко накрашенные губы. Она разговаривала по телефону со своей подругой, и в разговоре обсуждался их совместный вечер, а именно: во сколько состоится игра в покер и кто же будет на ней присутствовать.

Если говорить о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, то и здесь можно увидеть ощутимую разницу. При первой встрече (знакомстве) и прощании женщины также протягивают друг другу руку. Сейчас меня это не смущает, но в первое время — очень даже. Мужчины и женщины делят все домашние дела поровну, а на детской площадке вы чаще встретите пап, а не мам. В связи с тем, что в Польше сосредоточено множество филиалов международных организаций, женщины очень часто вынуждены уезжать в командировку. На время отсутствия жены и матери все бремя домашних дел ложится на плечи мужа и отца. Здесь это нормально.