Тон, который скроет все недостатки, и белорусский аналог Armani. 10 ярких косметических новинок февраля

За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов. Уследить за всеми просто невозможно, но редакция LADY готова рассказать вам об интересных запусках этого месяца.

В нашем обзоре вы найдете лишь те средства, которые уже доступны для жителей Беларуси — в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Фото: из архива Анастасии Величко

Польская марка Eveline в этом месяце порадовала жидкими хайлайтерами Glow and go в двух оттенках: золотистом Golden glow и розовом Candy glow. Подобных сияющих кремов, которые и в пир, и в мир, и в тональный крем подмешать — множество (например, летом идентичное средство выпустил NYX), но присмотреться к запуску от Eveline мы все же рекомендуем. Почему? Да хотя бы потому, что в составе этих хайлайтеров есть ухаживающие компоненты — приятный бонус для декоративного продукта.





У M.A.C вышла весенняя коллекция Boom boom bloom: в нее вошли средства для губ, ароматизированный спрей-фиксатор, сияющие пудры и палетка теней. Пудры уже успели разочаровать блогеров: оказалось, что сияет там только напыление, сам же продукт матовый. Нас заинтересовала лишь палетка — классическая «девятка» с матовыми и шиммерными оттенками. Если в вашем арсенале не хватает базовых теней с изюминкой, Boom boom bloom можно взять.





Продолжает весеннюю тематику Guerlain. В феврале в продажу поступил лимитированный хайлайтер Meteorites Duo: как уверяет бренд, голографический, на деле — без намека на голографию. Любителям сиять «как из космоса» продукт вряд ли понравится, а вот тем, кто предпочитает деликатные иллюминайзеры, вполне подойдет.





Хорошая новость для тех, кто уже дважды пропустил выгодные палетки румян от Benefit. В этом месяце компания выпустила аж четыре таких палетки: две с шестью оттенками и еще две мини-версии с тремя.

Помимо уже ставших культовыми оттенков, есть и новые — например, хайлайтеры Cookie и Tickle, а также бронзер Hoola Caramel. Надо сказать, все пудровые продукты у Benefit на высоте, так что заказать одну из палеток определенно стоит. Какую? Если опустить вопрос выбора оттенков (все-таки это дело субъективное), советуем большие для тех, у кого румян почти нет. А маленькие — для любителей путешествовать: это просто идеальный вариант для дорожной косметички.









У Luxvisage вышли жидкие тени Metal hype — шесть металлических оттенков в натуральной гамме. В Сети уже спорят: новинка похожа на знаменитые тинты Giorgio Armani или же тени от NYX? Кто прав (и прав ли вообще), мы пока не знаем, но признаемся честно — попробовать новинку захотелось.





А Relouis пополнили линейку кистей PRO. Теперь в коллекции есть также синтетическая кабуки, дуофибра (которая, похоже, не совсем дуо) и кисть из натурального ворса для макияжа глаз. Мы голосуем за кабуки: ей и пудру можно нанести, и бронзер, и румяна… Многофункциональный продукт!





Плотные тональные основы — скорее, антитренд. Однако Hourglass это не волнует: в феврале марка выпустила гиперпигментированный тон Vanish seamless liquid finish. По отзывам, тон скрывает все (и даже больше), но при этом абсолютно не ощущается на коже. Основа представлена в 32 оттенках.





В чем разница между белым трюфелем и черным? Ответ наверняка знают в Belkosmex: их линейка тканевых патчей пополнилась двумя трюфельными запусками. Если вкратце: черный увлажняет, белый — разглаживает.

В упаковке традиционно одна пара патчей с большим количеством эссенции. Кстати, форма у этих масок для век просто отличная. Можно брать!





"Вiтэкс" сделал упор на бескислотный (читай — сезонный) антиэйдж: на полках появилась новая линейка «12 premium peptides». Как понятно из названия, в основе средств — комплекс пептидов. И в составах пептиды действительно есть, все по-честному.

Больше всего нас привлекла сыворотка-контур для кожи вокруг глаз и губ: производитель заявляет, что продукт обладает миорелаксирующим (а-ля ботокс) действием. Что ж, будем выяснять, так ли это.



