«Большой разговор с Президентом» Белтелерадиокомпания покажет сегодня в прямом эфире



Сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко встретится с представителями общественности и экспертного сообщества белорусских и зарубежных СМИ. «Большой разговор с Президентом» состоится в комплексе «БелЭкспо». Ожидается около 200 участников.

Прямая трансляция «Большого разговора с Президентом» начнется в пятницу в 10.30. Увидеть ее можно будет на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» и МТРК «Мир». Аудиотрансляцию в режиме реального времени организует и Первый национальный канал Белорусского радио.