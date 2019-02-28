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Дополнительные поезда для болельщиков II Европейских игр введёт Белорусская железная дорога

01.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Дополнительные поезда для болельщиков II Европейских игр введёт Белорусская железная дорога
В рамках подготовки ко II Европейским играм Белорусская железная дорога реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров.

Для доставки болельщиков от Минского железнодорожного вокзала к местам проведения спортивных мероприятий — Минск-Арене и Гребному каналу (г. Заславль) — Белорусской железной дорогой разработано расписание поездов городских и региональных линий экономкласса на участке Минск—Масюковщина—Беларусь. Расписание разработано с учетом графика спортивных мероприятий и согласовано с Дирекцией II Европейских игр и ГУ «Столичный транспорт и связь».

С 22 по 30 июня 2019 года для проезда болельщиков и зрителей к спортивным аренам на участке Минск—Масюковщина (Минск-Арена)—Беларусь (г. Заславль) ежедневно предусмотрено курсирование 57 поездов, в том числе 32 поездов городских линий и 25 поездов региональных линий экономкласса. В обратном направлении на Минский железнодорожный вокзал жителей и гостей столицы будут доставлять 62 поезда (38 поездов городских линий и 24 поезда региональных линий экономкласса).

Также совместно с Белорусской ассоциацией экспертов и сюрвейеров на транспорте проведено обследование систем ориентирования и информирования для пассажиров на станцияхМинск-Пассажирский и Беларусь, а также остановочных пунктах Масюковщина и Минск-Северный. Для упрощения ориентирования пассажиров на объектах железнодорожного транспорта произведена доработка систем информирования, как в части содержания, так и их размещения.

Кроме того, проводится комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры станции Минск-Пассажирский.

Особое внимание уделяется коммуникативной подготовке персонала для общения с представителями различных национальных культур. На курсах английского языка прошли обучение уже 99 работников. Это дикторы, билетные кассиры, работники залов ожидания повышенной комфортности, Контакт-центра и поездные бригады. В целях совершенствования качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах для персонала изготовлено необходимое количество специализированных русско-английских разговорников.

По информации пресс-центра БЖД.

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