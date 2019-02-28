Очередной успех юных волковысских конников на кубке области





21-24 февраля 2019 г. в а/г Вертелишки Гродненского района состоялся Зимний Кубок Гродненской области по конному спорту (выездке). Эти соревнования организовывались во второй раз и отличались высочайшим уровнем судейства: оценивать мастерство гродненских спортсменов были приглашены судьи высшей национальной категории Петухова Н. А., Рубашко Н. К. и Романюк И. А. К заслугам организаторов этого турнира стоит отметить, что далеко не каждые республиканские соревнования собирают такой звездный состав судейской коллегии.

Соревнования проходили среди трех возрастных категорий:

- юноши и девушки 2000 г.р. и моложе

- дети 2004 г.р. и моложе

- спортсмены без ограничения возраста, но не выше 2 спортивного разряда

В первой категории абсолютным победителем стала волковысская спортсменка Короткая Анастасия в паре с опытным Адонисом. Настя завоевала три золотые медали в трех предложенных тестах и трижды подтвердила свой разряд «кандидат в мастера спорта».

В этой же категории успешно выступили Колосов Николай на Гилфорде (две бронзовые медали) и Ксения Полубок на Тихоне. В тесте «Личный приз» ребята выполнили норматив «кандидат в мастера спорта».

В категории дети 2004 г.р. и моложе спортивную честь Волковыска отстаивали Ксения Полубок на Гвардии и Сторожук Владислав на Гилфорде. Они привезли в копилку нашей команды 4 медали: 2 серебряных и 2 бронзовые.

А в третьей возрастной категории успешно дебютировала Милейко Мария. Для Маши это был первый не «домашний» старт. Справившись с волнением первого дня, спортсменка в паре с лошадью Гвардия во второй день поднялась на третью ступень пьедестала почета, а в третий - покорила вторую.

Поздравляем волковысских спортсменов-конников и желаем им новых спортивных побед!













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