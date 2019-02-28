Иерей Александр Богдан принял участие в заседании межведомственного совета по координации деятельности для оказания комплексной преемственной помощи жертвам насилия в семье





27 февраля состоялось заседание межведомственного совета по координации деятельности для оказания комплексной преемственной помощи жертвам насилия в семье, в работе которого принял участие клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан.

Также на собрании присутствовали представители территориального центра социального обслуживания населения Волковысского района, сотрудник РОВД, председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста, председатель районного организации «БелТИЗ», представители медицины и управления образования райисполкома. Были рассмотрены следующие вопросы: утверждение нового состава межведомственного совет, функционирование «кризисной» комнаты Волковысского района, был утвержден план работы Совета на 2019 год.