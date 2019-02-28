Виктория Азаренко уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько



Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер рейтинга WTA) не вышла в полуфинал одиночного разряде турнира в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/4 финала Виктория Азаренко встречалась с представительницей США Софией Кенин (35) и уступила - 4:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

На старте турнира белоруска уверенно переиграла американку Даниэль Коллинз (25) - 6:1, 6:2, а затем была сильнее немецкой теннисистки Татьяны Марии (69) - 6:2, 6:1.

В парном разряде Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн вышли в полуфинал.