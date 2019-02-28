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Виктория Азаренко уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько

01.03.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Виктория Азаренко уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько
Фото из открытых источников


Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер рейтинга WTA) не вышла в полуфинал одиночного разряде турнира в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/4 финала Виктория Азаренко встречалась с представительницей США Софией Кенин (35) и уступила - 4:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

Виктория Азаренко уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам?

На старте турнира белоруска уверенно переиграла американку Даниэль Коллинз (25) - 6:1, 6:2, а затем была сильнее немецкой теннисистки Татьяны Марии (69) - 6:2, 6:1.

В парном разряде Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн вышли в полуфинал.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В поединке 1/4 финала Виктория Азаренко встречалась с представительницей США Софией Кенин (35) и уступила - 4:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.
 
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