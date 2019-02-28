Мнение: «Белорусы, мы превращаемся в какое-то угрюмое сборище злых крестьян, готовых убить любого»

Наш колумнист Александр Зантович рассуждает о том, почему белорусы всех не любят, и вопрошает: что ж вы злые-то такие?

Об авторе: Фото: из архива Александра Зантовича Александр Зантович — писатель, блогер, ведет колонку на LADY.TUT.BY с 2013 года. Работает в банке. В этом году Александр решил собрать свои искрометные заметки о женщинах, мужчинах и отношениях в настоящую книгу. Добрый и смешной сборник текстов можно получить, поддержав проект на краудфандинговой платформе Ulej.by .

Однажды мы с коллегой обсуждали очередное изменение законов по работе индивидуальных предпринимателей. Что-то им ужесточили, уже не помню что. Да, нам в банке такие разговоры интересны.

Я возмущался, что людям не дают работать и зарабатывать. А коллега, неглупый, в общем-то, человек, меня удивил совершенно иной позицией. ИП — паразиты на теле общества, сказал он. И правильно, что их прижимают к ногтю. Налогов платят с гулькин нос, государству они бесполезны. Нечего, мол, наживаться на нашем пролетарском горбу.

Оставляя за скобками экономическую суть нашего спора, хочу сказать про другое.

Вот вам не кажется иногда, что мы очень злые? Белорусы, я имею в виду.





Так много вещей, которые нас раздражают! Это же просто удивительно!

Нам не нравится наша погода. Нам не нравится наша власть. Нам не нравятся наши дороги. Не нравятся цены и зарплаты.

Нас раздражают голые люди, даже летом на пляже. Нас возмущают переносы и непереносы выходных. Нас взбесил флешмоб, призывающий женщин не бриться. Нас злят муралы и граффити, даже самые высокохудожественные и прекрасные. В равной степени нас может оскорбить общение с нами как на русском языке, так и на белорусском. И да, само слово «белорусский» нас тоже доводит до белого каления, поэтому «беларуский».

Но больше всего нас раздражает чужой успех.

Сколько раз, когда люди говорили о массовых «посадках» крупных бизнесменов, я видел плохо сдерживаемую радость в глазах! Наконец-то! Посадили! Значит, было за что. Наворовал, не иначе! Все они одинаковые! Разбогател — так посиди теперь, пострадай!





Почитайте комментарии под новостями. Сколько желчи вылилось на несчастную, что поучаствовала в конкурсе красоты в Китае ! И некрасивая, мол, и неумная, и кто ее туда пустил, и все в том же стиле… А почему вот просто не порадоваться за человека? Наша соотечественница где-то там выступила, вошла в топ. Ну хорошо же! Молодец! Разве нет?

Но мы почему-то успеху соседа никогда не обрадуемся. Пусть лучше у него корова сдохнет. Вот тогда нам хорошо и благостно становится на душе. Тогда мы даже подойдем к нему, обнимем за плечи, посочувствуем. Неискренне, конечно, но так лучше можно насладиться своей радостью. Своим злорадством, точнее. Это же триумф нашего внутреннего злобного карлика!

Правда, мы редко когда рассмеемся соседу в лицо. Для этого нужна смелость и готовность встретить отпор. Лучше всего хамить и выливать ушаты грязи на своих же людей исподтишка, за спиной. От этого так много грязи в тех местах, где проще спрятаться — в интернете и на дорогах.

Интернет вообще похож на помойку. Как говорится, общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают. В этой относительно безопасной обстановке мы получаем возможность почти безнаказанно изливать все дурное, что в нас есть, на ближнего. Ну не станет же он нас по IP-адресу искать, в самом деле!





За рулем тоже хамить хорошо. Редко тебя станут догонять, чтобы дать в морду. Показал средний палец и уехал. Хотя и дерутся, конечно, бывает. Что тоже симптоматично…

Недавно я попал в телевизор. Дневная передача для женщин, не «Зона Икс», ничего такого. Но прямой эфир. На записи этого почти не видно, но это был огромный стресс. И понимаешь вроде, что аудитория у программы — не вся страна. Просто в силу времени выхода на экраны. Но блин! Прямой эфир! То есть сразу набело! Шаг вправо, шаг влево — расстрел!

И я искренне восхитился мастерством ведущих. Они импровизировали, шутили, работали и по сценарию, и по ситуации. Легкость и профессионализм. А потом в комментариях под эфиром их облили грязью. Что передача эта — дно и телевидение наше — дно. И ведущие старые и некрасивые. Прямо так, с переходом на личности.





А вот ты пробовал работать в прямом эфире? Ты умеешь так, как они? Ты можешь справиться с адреналином и стрессом, замедлить силой воли сердцебиение и вот так же легко, с улыбочкой, с шуточкой?

Мы любим хаять спортсменов. Особенно за провалы. Успехи как-то больше игнорируем. Ну выиграл человек золотую медаль по фристайлу. Ну и че? Подумаешь, взлетает на высоту четырехэтажного дома, делает там, на этой высоте, восемнадцать раз сальто, пируэты и приземляется еще при этом красиво. Ну подумаешь, весь ломаный-переломаный. Это неинтересно.

А вот обругать какую-нибудь хоккейную или футбольную команду за провал — это прям кайф. Это нам в удовольствие. Это нам в радость!

А ты так можешь? Бегать на коньках в амуниции задом наперед? Выкладываться до изнеможения за две минуты на льду? Ты знаешь, сколько труда за этим стоит?

Но у нас болельщики такие. Они до самой финальной сирены будут верить в то, что наши проиграют. И когда это случится, удовлетворенно покивают головами: «Я так и знал!»

А вот турецких, скажем, болельщиков будет слышно, даже если их пятнадцать человек на десятитысячном стадионе. Они глотки сорвут за команду. И неважно, выигрывают или проигрывают. Они их все равно любят. За то, что свои…

Один мой знакомый однажды обозвал наше общество больным. Мы тогда спорили с ним. Сильно так. Мол, да нет! О чем ты? Нормальные у нас люди, добрые, порядочные…

И вправду. Возьмешь каждого в отдельности — да. Добрый, порядочный, юмор, шутки понимает. Но когда мы собираемся вместе, превращаемся в какое-то угрюмое сборище злых крестьян, готовых убить любого, у кого рубаха яркая.





Мне кажется, мы злые оттого, что зажатые. А еще оттого, что бедные. Жизнь нас приучила к тому, что если помочь соседу, может не остаться себе.

Что если много выступать, можно получить дубинкой по лбу. Что если что-то делать и стать заметным, к тебе обязательно придут.

И это настроение очень сложно изменить. Даже если система передумает, вдруг развернется лицом к нам, скажет — а давайте! Давайте работать! Давайте создавать! Вперед, друзья! Можно! Ничего вам за это не будет.

Мы не пойдем.

До нас это очень туго доходит, но государство Республика Беларусь — это мы сами и есть. Все, что в этой стране происходит, происходит так, как мы это сами придумали. И дубинку мы тоже сами придумали.

И даже если ее нет, никто не собирается нас останавливать, осаживать, мы это сами сделаем.

Я обожаю рассказ Семена Альтова о том, как кто-то нарисовал на дороге полосу и все боялись ее пересекать. Потому что «а вдруг нельзя?», «а вдруг запрещено?». И даже месяцы спустя, когда полосу смыло дождями, люди по-прежнему обходили это место.

Как-то смотрели мультфильм «Игорь» о стране, где никогда не светит солнце, а жители заняты тем, что создают чудовищ. Ничего не напоминает?





Я снимаю шляпу. Искренне. Перед всеми теми, кто пытается в этих обстоятельствах что-то делать. А ведь они есть!

Они создают: компании, фирмы, инновационные решения, имиджевые ролики, да хоть плюшевые игрушки.

Они творят: поют, танцуют, рисуют, лепят.

Они собирают фестивали, устраивают концерты и выставки.

Они занимаются искусством, чтобы мы развивались духовно.

Они занимаются спортом, чтобы о нас знали в мире.

Они разгружают минские улицы, в конце концов, чтобы нам было удобнее ездить.

Они сильные, но очень ранимые. Художника обидеть легко. Ты делаешь что-то и слышишь за спиной смешки, и чувствуешь плевки на этой своей спине. Но пока это все прилетает сзади, пусть! Пойдем дальше. Пойдем вперед.

Я верю в то, что будет лучше. Накопится критическая масса позитива, добра, взаимопонимания. Хороших людей много. И в какой-то момент их станет большинство.

До нас дойдет, что это наша страна и что она может быть такой, как мы захотим. Такой, как мы сами.

И того, кто пытается что-то делать, пытается идти, мы не будем толкать, а будем подбадривать и поддерживать. А потом и сами пойдем следом.

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