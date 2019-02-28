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В США мать с дочерью убили пятерых своих родственников

01.03.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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45-летняя жительница штата Пенсильвания, и ее 19-летняя дочь, обвиняются в убийстве пятерых родственников, среди которых были и дети. Об этом сообщает CNN, передает replyua.net.

«45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилле», - сообщает источник. Женщину уже допросили сотрудники правоохранительных органов. Во время допроса она призналась, что она, вместе со своей дочерью и сестрой, задушили родственников. После этого дочь задушила еще и собственную тетю. Примечательно, что на шее 19-летней Доминик также были обнаружены характерные повреждения. 

Шана Декри подчеркивает, что все жертвы, возраст которых варьируется в диапазоне от 9 до 42 лет, самостоятельно приняли решение попрощаться жизнью. Тела пятерых жертв были обнаружены вчера в одной из спален дома. В полиции отметили, что показания Шаны и Доминик, которые обе женщины давали под присягой, различаются, отмечается в сообщении. Следователи не исключают, что обвиняемые могут быть причастны к групповому акту суицида-убийства. Расследование инцидента продолжается.


 
 
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45-летняя жительница штата Пенсильвания, и ее 19-летняя дочь, обвиняются в убийстве пятерых родственников, среди которых были и дети. Об этом сообщает...
 
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