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В Беларуси очередная драка родителей хоккеистов, на этот раз в Березе

01.03.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Происшествие случилось 6 февраля во время матча 13-летних хоккеистов.


Скриншот с видео belultras

В Беларуси очередная драка родителей хоккеистов, на этот раз в Березе. Видео драки появилось в Instagram. Порядок на трибуне пришлось наводить директору арены, пишет Еврорадио.

Как сообщалось ранее, недавно драка родителей на трибуне произошла во время хоккейного матча детских команд в Орше. В ней, как и в Березе, поучаствовали мужчины из Гродно.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Происшествие случилось 6 февраля во время матча 13-летних хоккеистов.
 
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