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В Беларуси очередная драка родителей хоккеистов, на этот раз в Березе
Происшествие случилось 6 февраля во время матча 13-летних хоккеистов.
Скриншот с видео belultras
В Беларуси очередная драка родителей хоккеистов, на этот раз в Березе. Видео драки появилось в Instagram. Порядок на трибуне пришлось наводить директору арены,
Как сообщалось ранее, недавно драка родителей на трибуне произошла во время хоккейного матча детских команд в Орше. В ней, как и в Березе, поучаствовали мужчины из Гродно.
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Происшествие случилось 6 февраля во время матча 13-летних хоккеистов.
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