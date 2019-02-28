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"Сдал" родной дядя: в Германии осужден племянник Дмитрия Киселева

01.03.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе. Поводом для расследования стало интервью его дяди, телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает DW.COM.

Сергей Киселев, племянник телеведущего и гендиректора “Россия сегодня” Дмитрия Киселева, осужден в Германии. Земельный суд в Мюнхене в четверг, 28 февраля, вынес приговор в отношении Киселева, назначив ему тюремный срок длиной два года и три месяца. Он признан виновным в подготовке “тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности”, подтвердили DW в суде.

О преступлении узнали из интервью Дмитрия Киселева
Поводом для уголовного преследования Сергея Киселева стало интервью, данное его дядей, генеральным директором информационного агентства “Россия сегодня” Дмитрием Киселевым в 2016 году. На него обратили внимание правоохранительные органы в Германии, после чего началось расследование, подтвердили DW в суде. В качестве доказательств вины обвиняемого использовались, впрочем, другие улики – фото, данные о выезде за границу и, наконец, признательные показания самого Сергея Киселева.

Уголовный кодекс ФРГ предусматривает в подобных случаях тюремное заключение от 6 месяцев до 10 лет. Однако стороны процесса предварительно заключили сделку о том, что срок наказания в отношении Сергея Киселева будет определяться в пределах двух – двух с половиной лет, сообщили DW в суде. Основанием для такого соглашения стало признание обвиняемым факта выезда в зону конфликта на востоке Украины.

При этом в суде обвиняемый отрицал свое участие в обучении ведения боевых действий. Суду было, однако, достаточно установить цель, с какой в зону конфликта отправился племянник Киселева: участие в боевых действиях. Суд учел, что ранее 48-летний выходец из России, имеющий сегодня паспорт ФРГ, не был судим.

Приговор пока не вступил в силу, у защиты остается право на обжалование приговора. На момент публикации статьи DW не удалось оперативно выяснить, будет ли обвиняемый оспаривать решение суда.


 
 
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Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе. Поводом для расследования стало интервью его дяди,...
 
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