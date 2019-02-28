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США объявили награду за сына Усамы бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.
Госдеп, как
«Мы полагаем, что он будет новым лидером террористов», - сообщали в Госдепе.
Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2011 году его удалось уничтожить в ходе спецоперации.
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США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.
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