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США объявили награду за сына Усамы бен Ладена

01.03.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.


Госдеп, как сообщает РИА Новости, выдал широкую зону возможного местонахождения Хамзы: во-первых, район афгано-пакистанской границы, во-вторых, Иран и, в-третьих, юг Центральной Азии.

«Мы полагаем, что он будет новым лидером террористов», - сообщали в Госдепе.

Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2011 году его удалось уничтожить в ходе спецоперации.


 
 
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США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.
 
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