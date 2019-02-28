США объявили награду за сына Усамы бен Ладена





сообщает РИА Новости, выдал широкую зону возможного местонахождения Хамзы: во-первых, район афгано-пакистанской границы, во-вторых, Иран и, в-третьих, юг Центральной Азии. Госдеп, какРИА Новости, выдал широкую зону возможного местонахождения Хамзы: во-первых, район афгано-пакистанской границы, во-вторых, Иран и, в-третьих, юг Центральной Азии.





«Мы полагаем, что он будет новым лидером террористов», - сообщали в Госдепе.





Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2011 году его удалось уничтожить в ходе спецоперации.



