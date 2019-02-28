ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столбцах нашли повешенным милиционера

01.03.2019 08:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Станислав Беть, которому был 21 год, ушел из дома 27 февраля и не вернулся. Через некоторое время его нашли повешенным.

Как сообщает Радыё Свабода со ссылкой на родственников Бетя, тот работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел.

По словам его знакомых, последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.

Получить комментарий в Следственном комитете и РОВД Столбцов пока не удалось.

Тем временем областная милиция сообщила, что мужчина погиб. По информации Министерства внутренних дел, тело нашли в лесном массиве недалеко от Столбцов, сейчас проводится проверка. О том, что Бетя нашли повешенным, в милиции ничего не говорится.




 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станислав Беть, которому был 21 год, ушел из дома 27 февраля и не вернулся. Через некоторое время его нашли повешенным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Котики вместо таблеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика