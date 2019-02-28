В Столбцах нашли повешенным милиционера

сообщает Радыё Свабода со ссылкой на родственников Бетя, тот работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел. КакРадыё Свабода со ссылкой на родственников Бетя, тот работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел.





По словам его знакомых, последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.





Получить комментарий в Следственном комитете и РОВД Столбцов пока не удалось.





Тем временем областная милиция сообщила, что мужчина погиб. По информации Министерства внутренних дел, тело нашли в лесном массиве недалеко от Столбцов, сейчас проводится проверка. О том, что Бетя нашли повешенным, в милиции ничего не говорится.











