ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совбез ООН не принял проект резолюции по Венесуэле

01.03.2019 09:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Совбез ООН не принял проект резолюции по Венесуэле
AP Photo


Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции по Венесуэле, сообщает ТАСС.

При голосовании по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле, Россия и Китай воспользовались правом вето. За инициированный Вашингтоном документ высказались 9 из 15 членов Совбеза, против - три страны (Россия, Китай и Южно-Африканская Республика), еще три воздержались.

Согласно копии американского проекта резолюции, она призывает к "началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу". Также в проекте предлагается "поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов". При этом выборы, прошедшие в мае 2018 года, американский документ предлагает признать нелегитимными.

Совбез ООН не принял проект резолюции по Венесуэле Кто такой Хуан Гуайдо и что происходит в Венесуэле?

А вариант, предложенный Россией, поддержали 4 страны из 15. Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика высказались "за"; 7, в числе которых США и несколько европейских стран, проголосовали против; еще 4, включая Индонезию и Кувейт, воздержались. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео.

В последнюю версию документа также добавлен пункт о гуманитарной помощи: "Совет Безопасности признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При голосовании по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле, Россия и Китай воспользовались правом вето.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин убил школьницу на глазах прохожих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика