Совбез ООН не принял проект резолюции по Венесуэле



Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции по Венесуэле, сообщает ТАСС.

При голосовании по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле, Россия и Китай воспользовались правом вето. За инициированный Вашингтоном документ высказались 9 из 15 членов Совбеза, против - три страны (Россия, Китай и Южно-Африканская Республика), еще три воздержались.

Согласно копии американского проекта резолюции, она призывает к "началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу". Также в проекте предлагается "поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов". При этом выборы, прошедшие в мае 2018 года, американский документ предлагает признать нелегитимными.

А вариант, предложенный Россией, поддержали 4 страны из 15. Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика высказались "за"; 7, в числе которых США и несколько европейских стран, проголосовали против; еще 4, включая Индонезию и Кувейт, воздержались. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео.

В последнюю версию документа также добавлен пункт о гуманитарной помощи: "Совет Безопасности признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы".