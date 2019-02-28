СКА стартовал в Кубке Гагарина с двух поражений, «Барыс» Скабелки отыграл 4 шайбы и победил

27 февраля прошли вторые матчи в четырех парах 1-го раунда Кубка Гагарина. Наиболее драматичными получились поединки в Астане и Санкт-Петербурге.



Фото: khl.ru

Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки сумел дома отыграться с 0:4 и вырвать в овертайме победу у нижегородского «Торпедо».

«Барыс» — «Торпедо» НН — 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) (Сагадеев, 28.13, Шевченко, 32.30, Диц, 54.28, Фрэттин, 58.18, Старченко, 61.40 — Волченков, 1.41, Варнаков, 18.18, Саболич, 20.52, Ильин, 26.25).

Броски: 55−20 (17−10, 21−5, 14−5, 3−0). Силовые приемы: 13−18 (5−7, 5−6, 3−5). Штраф: 4−10.

После третьей пропущенной шайбы Хенрика Карлссона в воротах астанинцев сменил Доминик Граховина. Но и он не остался «сухим». До середины второго периода «Барыс» уступал со счетом 0:4, но не переставал искать пути к воротам гостей. И упоство хозяев было вознаграждено. Они сравняли счет за 102 секунды до конца третьего периода, а в начале овертайма вырвали победу. Причем 3 из 5 голов на счету игроков сборной Казахстана, с которым белорусам скоро придется сражаться за путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

Дэвид Немировски (главный тренер «Торпедо»):

— Попросил ребят играть по-другому, чуть быстрее принимать решения. Начали игру хорошо, двигались хорошо, вели в счете 3:0. Но начали уходить от игрового задания, начали что-то лишнее придумывать… Когда забили четвертый, сказали ребятам играть по системе. Но опять начали подключаться защитники, пропустили гол и сразу отдали инициативу «Барысу». Они начали хорошо двигаться, быстро играть, и мы не успевали. Потом они начали еще добавлять, 4:3, удаление в конце матча. Удалось сопернику сравнять счет, и в овертайме они сразу выиграли. Это — очень хороший урок, несмотря ни на что надо правильно играть весь матч. Только так можно победить. Сейчас счет 0−2 в серии, едем домой. Надеюсь, там будет хороший бой, и болельщики хорошо подготовятся. Наша задача — вернуть серию сюда при счете 2−2.

— Почему Ваша команда второй матч проигрывает третьи периоды и физически выглядит слабее соперника?

— Не скажу, что физически слабее. Игра быстрая, и надо быстро принимать решения. А мы начали очень медленно думать, шайба не двигалась. Грубые ошибки, шайба застревала у нас в зоне. А когда много играешь в зоне, устаешь, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Андрей Скабелка (главный тренер «Барыса»):

— Думаю, это урок для всех нас. Не скажу, что было плохое начало, но не было той энергии, с которой надо выходить на матчи плей-офф. Хочу поблагодарить болельщиков, здорово поддерживали ребят. Нашли мы в себе силы переломить ход встречи и выиграть ее, у команды есть характер.

— Можете прокомментировать замену Карлссона?

— Повторюсь, в игре не было нерва, энергии, надо было что-то делать. Не всегда меняют вратаря, когда он играет плохо. Надо было что-то поменять и показать это команде, сделать встряску. Поэтому приняли это решение, — сказал Андрей Скабелка.

2 и 4 марта торпедовцы примут «Барыс» в Нижнем Новгороде.

Один из главных фаворитов Кубка Гагарина питерский СКА неожиданно стартовал в плей-офф с двух домашних поражений. Причем во втором поединке армейцы в третьем периоде сначала растеряли перевес в две шайбы, а затем позволили «Спартаку» вырвать победу за 5 секунд до сирены.

СКА — «Спартак» — 0:2 (0:0, 2:0, 0:3) (Рукавишников, 26.05, А. Барабанов, 30.52, в большинстве — Д. Калинин, 45.53, Таталуев, 56.52, в большинсве, Карсумс, 59.55).

Броски: 34−18 (10−7, 17−2, 7−9). Силовые приемы: 29−14 (15−5, 8−4, 6−5). Штраф: 12−16.

Илья Воробьев (главный тренер СКА):

— Серия до четырех побед — готовимся к следующей игре. Проблемы на скамейке в третьем периоде были, но это наши внутренние дела.

— Позавчера вы обещали, что во втором матче мы увидим другой хоккей…

— Два периода он был другим.

— Ждать ли большего в третьем матче?

— Ждите, — приводи слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

Игорь Уланов (тренер «Спартака»):

— Юлиус Гудачек в первые несколько смен нас выручил. Мы терпели и дотерпели до конца. Те моменты, которые создали, использовали. Интересная игра плей-офф. Серия продолжается. Хочу ребят поблагодарить. Прекрасно понимали, что СКА выйдет играть активно, будут заводить шайбу в нашу зону, будет много бросков и борьбы под воротами. Но Юлиус выдержал. Мы сдержали натиск. Второй период провалили. Тем не менее, ребята не опустили руки и играли все 60 минут, — сказал Игорь Уланов.

2 и 4 марта «Спартак» примет хоккеистов СКА в Москве.

В Екатеринбурге лидер конференции «Восток» «Автомобилист» добился второй домашней победы в уральском дерби против челябинского «Трактора».

«Автомобилист» — «Трактор» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) (Обидин, 2.41, Доус, 28.09, в большинстве, Голышев, 31.46, в меньшинстве, Кучерявенко, 57.16, в большинстве — Желдаков, 19.36, Глинкин, 58.25, в большинстве).

Броски: 28−27 (6−10, 15−9, 7−8). Силовые приемы: 26−24 (9−6, 8−5, 9−13). Штраф: 14−24.

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен в составе «Трактора» провел на льду 17 минут 9 секунд, мсполнил 2 броска в створ ворот, получил 4 минуты штрафа и завершил поединок с показателем полезности «-1». Он находился на льду, когда екатеринбуржцы забросили шайбу, играя в меньшинстве.

2 и 4 марта «Трактор» примет хоккеистов «Автомобилиста» в Челябинске.

В Москве победитель регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал вторую уверенную победу над восьмой командой Западной конференции подольским «Витязем».

ЦСКА — «Витязь» — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) (М.Григоренко, 24.51, в большинстве, Окулов, 29.38, Н.Д.Нестеров, 32.26, Науменков, 36.04, М. Григоренко, 43.37, в большинстве, Марченко, 50.17, в большинстве — П. Чернов, 18.33, Рендулич, 46.00).

Броски: 37−14 (12−6, 10−4, 15−4). Силовые приемы: 13−10 (4−3, 6−5, 3−2). Штраф: 2−10.

Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко в составе «Витязя» провел на льду 20 минут 38 секунд, заблокировал 3 броска соперников и завершил встречу с показатеем полезности «0».

Белорусские защитник Илья Шинкевич и форвард Никита Комаров из «Витязя» не играли.

2 и 4 марта «Витязь» примет хоккеистов ЦСКА в Подольске.

Ход серий (до 4 побед):

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 2:0 (4:0, 6:2).

СКА (2) — «Спартак» (7) — 0:2 (0:2, 2:3).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 2:0 (4:3 ОТ, 3:0).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 0:2 (2:4, 2:3).

Конференция «Восток»:

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 2:0 (3:0, 4:2).

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 2:0 (4:1, 5:4 ОТ).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1:1 (2:1 2ОТ, 1:4).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 2:0 (6:0, 6:3).