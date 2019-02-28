ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внедорожник УАЗ «Патриот» обзавелся эксклюзивной спецверсией Life Style

01.03.2019 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ульяновский автозавод начал производство «Патриота» в специальной версии Life Style, сообщает пресс-служба производителя. Автомобили, которые поступят в продажу в марте, отличает новый цвет, детали интерьера и богатая комплектация.


Снаружи «Патриот» Life Style можно узнать по эксклюзивному сочно-зеленому цвету «металлик», оригинальным легкосплавным дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на водительской и задней дверях. В салоне появились оригинальные текстильные напольные коврики с окантовкой (передние еще и с названием спецсерии).


Создана новая версия на основе комплектации «Оптимум», но оснащена богаче. «Патриот» Life Style по умолчанию комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой MP3 и четырьмя динамиками, атермальными задними стеклами и датчиками парковки спереди и сзади. Среди опций — подогрев лобового стекла и передних сидений, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и 18-дюймовые легкосплавные колеса. Кроме того, за отдельную плату внедорожник в новом исполнении можно дополнить внедорожным оборудованием — блокировкой заднего межколесного дифференциала, лебедкой, а также защитой рулевых тяг.

В России прием заказов на «Патриот» Life Style начнется в марте. Стартовая цена — 894 тысячи рублей (около 13 500 долларов), но это с учетом скидки по госпрограммам. Тираж спецсерии составит 300 экземпляров.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ульяновский автозавод начал производство «Патриота» в специальной версии Life Style, сообщает пресс-служба производителя. Автомобили, которые поступят в продажу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД не исключает возможности пожизненного лишения прав за вождение в нетрезвом виде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика