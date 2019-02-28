Внедорожник УАЗ «Патриот» обзавелся эксклюзивной спецверсией Life Style

Ульяновский автозавод начал производство «Патриота» в специальной версии Life Style, сообщает пресс-служба производителя. Автомобили, которые поступят в продажу в марте, отличает новый цвет, детали интерьера и богатая комплектация.





Снаружи «Патриот» Life Style можно узнать по эксклюзивному сочно-зеленому цвету «металлик», оригинальным легкосплавным дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на водительской и задней дверях. В салоне появились оригинальные текстильные напольные коврики с окантовкой (передние еще и с названием спецсерии).





Создана новая версия на основе комплектации «Оптимум», но оснащена богаче. «Патриот» Life Style по умолчанию комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой MP3 и четырьмя динамиками, атермальными задними стеклами и датчиками парковки спереди и сзади. Среди опций — подогрев лобового стекла и передних сидений, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и 18-дюймовые легкосплавные колеса. Кроме того, за отдельную плату внедорожник в новом исполнении можно дополнить внедорожным оборудованием — блокировкой заднего межколесного дифференциала, лебедкой, а также защитой рулевых тяг.

В России прием заказов на «Патриот» Life Style начнется в марте. Стартовая цена — 894 тысячи рублей (около 13 500 долларов), но это с учетом скидки по госпрограммам. Тираж спецсерии составит 300 экземпляров.