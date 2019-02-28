ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская ЦИК зарегистрировала четыре сотни международных наблюдателей на выборах

01.03.2019 08:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей составило 399 человек.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на заседании 28 февраля комиссия, рассмотрев соответствующие обращения, зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 26 - от "Всемирного конгресса украинцев", 15 - от Международного республиканского института (МРИ), 1 - от Молдавии.

"Таким образом, на 28 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские чиновники наказали спасшего троих детей мигранта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика