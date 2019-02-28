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Украинская ЦИК зарегистрировала четыре сотни международных наблюдателей на выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей составило 399 человек.
Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на заседании 28 февраля комиссия, рассмотрев соответствующие обращения, зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 26 - от "Всемирного конгресса украинцев", 15 - от Международного республиканского института (МРИ), 1 - от Молдавии.
"Таким образом, на 28 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей...
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