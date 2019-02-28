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Эксперты составили портрет нежелательного арендатора
Идеальный портрет арендатора выглядит так: семья из двух человек (предпочтительно официальный брак) без детей и животных, рассказали в компании
Реальность, или кто сегодня ищет жилье в длительную аренду
Среди тех, кто ищет квартиру в длительную аренду, совсем немного претендентов на звание идеального арендатора. На самом деле статистика выглядит вот так:
"Молодых семей с детьми и иностранцев среди арендаторов приблизительно поровну. Как правило, пары, у которых появляются дети, либо обзаводятся своим жильем, либо возвращаются к родителям. Снимают жилье иногородние, у которых в Минске за несколько лет выстроена жизнь – работа, детский сад, школа. Если же говорить про иностранцев, то в своем большинстве это работающие люди: студентам предоставляют общежитие", - добавила эксперт.
Нежелательный арендатор: кто ты?
На втором и третьем местах нашего антирейтинга – студенты и семьи с детьми соответственно. Причина та же, о которой говорилось выше. К ней добавляется еще опасение шума в неположенное время и жалоб соседей.
На четвертом месте оказались иностранцы. Порядка 20% собственников не готовы предоставить жилье выходцам из других стран. Сегодня многие собственники не хотят разбираться в юридических тонкостях оформления таких арендаторов. И уж точно не желают нести ответственность, в том числе и финансовую, за какие-либо ошибки в оформлении иностранных граждан. Согласитесь, проще тогда уже заключить договор со студентами.
На последнем месте топа нежелательных арендаторов оказались молодые пары, живущие в гражданском браке. Среди собственников прижился стереотип о том, что гражданский брак – это дело временное и при первой же ссоре квартира вновь освободится.
Далеко не редкость, когда собственники, говоря о своих предпочтениях, перечисляют всех, кто представлен в статистике.
"Понятно, что ситуация может меняться, - подытоживает эксперт. - И если на рынке появляется дефицит арендаторов, то собственники становятся менее жесткими в своих предпочтениях. И наоборот. Когда остро ощущается недостаток бюджетных квартир, арендаторам приходится с этим считаться. В любом случае, индивидуальный подход и навык переговорщика специалиста, к которому обратились за помощью, многое решают".
Есть нюансы, о которых не все знают, которые играют в плюс тому же хозяину жилья. Например, если арендатор – молодой специалист. Собственник жилья не платит налог вовсе. И это не единственный факт, о котором мало кто знает.
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Идеальный портрет арендатора выглядит так: семья из двух человек (предпочтительно официальный брак) без детей и животных, рассказали в компании "Твоя...
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