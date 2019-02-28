Эксперты составили портрет нежелательного арендатора

Идеальный портрет арендатора выглядит так: семья из двух человек (предпочтительно официальный брак) без детей и животных, рассказали в компании "Твоя столица∙Агентство недвижимости" . А еще лучше, чтобы квартирантом оказался одинокий платежеспособный программист, не поднимающий голову от монитора компьютера, предпочитающий обедать или ужинать за пределами квартиры, тем самым сохраняя порядок и чистоту кухни.

Реальность, или кто сегодня ищет жилье в длительную аренду

Среди тех, кто ищет квартиру в длительную аренду, совсем немного претендентов на звание идеального арендатора. На самом деле статистика выглядит вот так:





"Молодая пара - каждый третий, а то иногда и второй арендатор, - комментирует Надежда Вашинко, заместитель отдела аренды жилья "Твоя столица∙Агентство недвижимости". - По нашим наблюдениям, собственникам далеко не все равно, студенты это или уверенно стоящие на ногах молодые люди, есть факт заключения брака или нет. Оно и понятно: все хотят гарантий. На втором месте нашей статистики – студенты. Как правило, это выходцы из разных уголков Беларуси. Минчан среди них крайне мало. Сегодня есть тенденция арендовать жилье на время учебы вдвоем или втроем. Причем, арендаторы не обязательно могли быть знакомы до приезда на учебу в столицу, а нашли друг друга через интернет".

"Молодых семей с детьми и иностранцев среди арендаторов приблизительно поровну. Как правило, пары, у которых появляются дети, либо обзаводятся своим жильем, либо возвращаются к родителям. Снимают жилье иногородние, у которых в Минске за несколько лет выстроена жизнь – работа, детский сад, школа. Если же говорить про иностранцев, то в своем большинстве это работающие люди: студентам предоставляют общежитие", - добавила эксперт.

Нежелательный арендатор: кто ты?



Самые нежелательные арендаторы на протяжении многих лет – владельцы животных. Причем, не только котиков и собачек. Сегодня помимо привычных животных, некоторые держат в квартирах экзотические экземпляры. Еноты, шиншиллы, белки – это только небольшой перечень того, с чем нам приходилось сталкиваться. Сколько бы хозяин животного не убеждал собственника жилья в его безвредности и отсутствии всяких последствий, тот все равно живет в тревоге за свое имущество.

На втором и третьем местах нашего антирейтинга – студенты и семьи с детьми соответственно. Причина та же, о которой говорилось выше. К ней добавляется еще опасение шума в неположенное время и жалоб соседей.

На четвертом месте оказались иностранцы. Порядка 20% собственников не готовы предоставить жилье выходцам из других стран. Сегодня многие собственники не хотят разбираться в юридических тонкостях оформления таких арендаторов. И уж точно не желают нести ответственность, в том числе и финансовую, за какие-либо ошибки в оформлении иностранных граждан. Согласитесь, проще тогда уже заключить договор со студентами.

На последнем месте топа нежелательных арендаторов оказались молодые пары, живущие в гражданском браке. Среди собственников прижился стереотип о том, что гражданский брак – это дело временное и при первой же ссоре квартира вновь освободится.

Далеко не редкость, когда собственники, говоря о своих предпочтениях, перечисляют всех, кто представлен в статистике.

"Понятно, что ситуация может меняться, - подытоживает эксперт. - И если на рынке появляется дефицит арендаторов, то собственники становятся менее жесткими в своих предпочтениях. И наоборот. Когда остро ощущается недостаток бюджетных квартир, арендаторам приходится с этим считаться. В любом случае, индивидуальный подход и навык переговорщика специалиста, к которому обратились за помощью, многое решают".

Есть нюансы, о которых не все знают, которые играют в плюс тому же хозяину жилья. Например, если арендатор – молодой специалист. Собственник жилья не платит налог вовсе. И это не единственный факт, о котором мало кто знает.