Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников, которые автовладельцы могут перепродать спустя три года эксплуатации с наименьшим снижением цены от начальной.



Лидером в бюджетном подсегменте SUV (B) стал внедорожник Lada 4×4, сохраняющий 84,95% от первоначальной стоимости. Также в первой тройке Renault Duster с показателем 84,61% и Chevrolet Niva (79,34%).



В категории SUV (С) лучшими по этому показателю названы Mazda CX-5 (92,06%), Mitsubishi Outlander (86,98%) и Honda CR-V (84,89%).



Среди SUV (D) эксперты выделили Kia Sorento с показателем 83,33%, а также Toyota LC Prado (81,22%) и Hyundai Santa Fe (79,63%).



В группе моделей, относящихся к SUV (E) лучшей стала Toyota Land Cruiser (87,24%), которой несколько уступили Volkswagen Touareg (79,46%) и Mitsubishi Pajero (78,90%).