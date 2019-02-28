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Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать

01.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников, которые автовладельцы могут перепродать спустя три года эксплуатации с наименьшим снижением цены от начальной.

Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать
Лидером в бюджетном подсегменте SUV (B) стал внедорожник Lada 4×4, сохраняющий 84,95% от первоначальной стоимости. Также в первой тройке Renault Duster с показателем 84,61% и Chevrolet Niva (79,34%).

Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать
В категории SUV (С) лучшими по этому показателю названы Mazda CX-5 (92,06%), Mitsubishi Outlander (86,98%) и Honda CR-V (84,89%).

Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать
Среди SUV (D) эксперты выделили Kia Sorento с показателем 83,33%, а также Toyota LC Prado (81,22%) и Hyundai Santa Fe (79,63%).

Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать
В группе моделей, относящихся к SUV (E) лучшей стала Toyota Land Cruiser (87,24%), которой несколько уступили Volkswagen Touareg (79,46%) и Mitsubishi Pajero (78,90%).

 
 
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Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников, которые автовладельцы могут перепродать спустя три года...
 
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