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Названы кроссоверы, которые выгоднее всего перепродавать
Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников, которые автовладельцы могут перепродать спустя три года эксплуатации с наименьшим снижением цены от начальной.
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Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников, которые автовладельцы могут перепродать спустя три года...
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