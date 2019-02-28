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Назван лучший смартфон из выпущенных в 2018 году

01.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Ассоциация GSMA в рамках международной выставки Mobile World Congress назвала лучший смартфон 2018 года.

За победу в номинации боролись iPhone Xs Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T, Samsung Galaxy Note 9 и Huawei Mate 20 Pro. Последний и стал победителем.

Huawei Mate 20 Pro был представлен в октябре 2018 года. Главной его особенностью стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение в 40 мегапикселей. Еще одна "фишка" смартфона - встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Напомним, что ранее свою версию рейтинга смартфонов предложило издание Business Insider. В нем Huawei Mate 20 Pro занял лишь 11-ю строчку, а лучшим был назван OnePlus 6T. 

 
 
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Ассоциация GSMA в рамках международной выставки Mobile World Congress назвала лучший смартфон 2018 года. За победу в номинации боролись iPhone Xs Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T, Samsung Galaxy Note 9 и...
 
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