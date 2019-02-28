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Перевод рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесен на начало апреля

01.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Перевод внутренних и международных рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула перенесен на период с 3:00 5 апреля до полночи 7 апреля. Ранее планировалось, что это произойдет до 3 марта.

5 апреля с 3:00 до 19:00 полеты в аэропорт имени Ататюрка будут выполняться только турецкими авиакомпаниями, затем до 2:00 6 апреля будут выполнены заключительные рейсы Turkish Airlines. С 2:00 6 апреля аэропорт имени Ататюрка закроется для коммерческих полетов и в дальнейшем будет использоваться исключительно для рейсов грузовых авиакомпаний, частных полетов и для приема самолетов на ремонт и техническое обслуживание.

Новый аэропорт Стамбула не будет принимать пассажирские рейсы с 3:00 5 апреля до 14:00 6 апреля, в настоящее время в аэропорт выполняет полеты авиаперевозчик Turkish Airlines. С 14:00 6 апреля новый аэропорт возобновит прием рейсов Turkish Airlines и других турецких авиакомпаний, а с полуночи 7 апреля начнет принимать рейсы иностранных компаний.

По планам турецкого правительства, новый аэропорт станет одним из самых крупных авиаузлов в мире. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн. человек ежегодно, а в течение десяти лет он увеличится до 150 млн.

 
 
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Перевод внутренних и международных рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула перенесен на период с 3:00 5 апреля до полночи 7 апреля. Ранее...
 
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