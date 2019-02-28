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Расписание акции "День скидок" в магазинах Минска в марте

01.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Акция "День скидок" в марте состоится во всех основных торговых центрах и магазинах Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Портал Interfax.by представляет традиционную шпаргалку: в каких торговых точках столицы можно будет сэкономить в первый месяц весны.

ОАО "ЦУМ Минск"

2 марта – до 20 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

7, 9 марта – 25 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

14, 16, 21, 23, 28, 30 марта – 22 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

4-10 марта – до 30 % на женский ассортимент (акция "Мы знаем чего хотят женщины!").

Для держателей дисконтных карт: 4, 5, 6, 11, 18, 25 марта – 20 % (акция "В ЦУМ без очередей").

ОАО "ГУМ"

С 2 по 9 марта – 27 % на непродовольственные товары (акция "К 8 марта").

14, 16, 21, 28 марта – 23 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день").

Для держателей дисконтных карт: 19, 23, 24, 30 марта – 25 % в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП "Универмаг Беларусь"

12, 19, 26 марта – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

5-7 марта – 30 % на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (акция "Чего хочет женщина?").

Для держателей дисконтных карт: 1-4 марта – 26 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары; 8-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары. 

КУП "Торговый дом "На Немиге"

Каждую среду, субботу, воскресенье марта – 23 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.

С 4 по 8 марта – 26 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу марта – 27 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары. 

УП "Кирмаш"

Каждую среду, пятницу и субботу марта – 23 % на непродовольственные товары.

7 марта – 25 % на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: все понедельники марта – 26 % на непродовольственные товары.

Торговый центр "Столица"

Магазины Торгового центра "Столица" 8, 23, 24 марта предложат скидки до 50 %.

ОАО "Алеся"

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

1, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 23, 29 марта – 20 %.

ООО "Старт-Х"

(ул. Долгобродская, 26)

5, 6, 13, 20, 27 марта – 15 %.

С 1 по 31 марта – до 25 % на отдельные группы товаров.

ТООО "Северянка"

(ул. Ангарская, 38)

Каждый четверг, субботу марта – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сандрик"

(просп. газеты "Правда", 40)

Каждый вторник марта – 15 % на отдельные группы товаров. 

ЗАО "1000 мелочей"

(ул. Калинина, 1)

Каждый четверг марта – 17 %.

ОДО "Вероника"

(ул. Притыцкого, 38)

Каждый вторник, четверг марта – 20%. 

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня"

(просп. Независимости, 131/1)

6, 7, 13, 20, 27 марта – 20 %.

ТЗАО "Богатырь"

(ул. Притыцкого, 32):

Каждую среду, четверг марта – 15 %.

ЗАО "Лянок"

(просп. Независимости, 46)

Каждую среду, четверг и субботу марта – 20 %.

ТЗАО "Пальмира"

(ул. Шугаева, 3/1)

С 1 по 31 марта – 15 % на отдельные группы товаров. 

ЗАО "Сантехоборудование"

(ул. Щербакова, 30)

7, 14, 21, 28 марта – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

8 марта – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров). 

ООО "Детский мир"

(Логойский тракт 25/1)

4, 5, 6 марта – 12 %.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция "День скидок" в марте состоится во всех основных торговых центрах и магазинах Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома....
 
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