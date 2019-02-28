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Расписание акции "День скидок" в магазинах Минска в марте
Акция "День скидок" в марте состоится во всех основных торговых центрах и магазинах Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Портал Interfax.by представляет традиционную шпаргалку: в каких торговых точках столицы можно будет сэкономить в первый месяц весны.
ОАО "ЦУМ Минск"
2 марта – до 20 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
7, 9 марта – 25 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
14, 16, 21, 23, 28, 30 марта – 22 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
4-10 марта – до 30 % на женский ассортимент (акция "Мы знаем чего хотят женщины!").
Для держателей дисконтных карт: 4, 5, 6, 11, 18, 25 марта – 20 % (акция "В ЦУМ без очередей").
ОАО "ГУМ"
С 2 по 9 марта – 27 % на непродовольственные товары (акция "К 8 марта").
14, 16, 21, 28 марта – 23 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день").
Для держателей дисконтных карт: 19, 23, 24, 30 марта – 25 % в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП "Универмаг Беларусь"
12, 19, 26 марта – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
5-7 марта – 30 % на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (акция "Чего хочет женщина?").
Для держателей дисконтных карт: 1-4 марта – 26 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары; 8-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
КУП "Торговый дом "На Немиге"
Каждую среду, субботу, воскресенье марта – 23 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
С 4 по 8 марта – 26 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу марта – 27 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
УП "Кирмаш"
Каждую среду, пятницу и субботу марта – 23 % на непродовольственные товары.
7 марта – 25 % на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: все понедельники марта – 26 % на непродовольственные товары.
Торговый центр "Столица"
Магазины Торгового центра "Столица" 8, 23, 24 марта предложат скидки до 50 %.
ОАО "Алеся"
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
1, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 23, 29 марта – 20 %.
ООО "Старт-Х"
(ул. Долгобродская, 26)
5, 6, 13, 20, 27 марта – 15 %.
С 1 по 31 марта – до 25 % на отдельные группы товаров.
ТООО "Северянка"
(ул. Ангарская, 38)
Каждый четверг, субботу марта – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сандрик"
(просп. газеты "Правда", 40)
Каждый вторник марта – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "1000 мелочей"
(ул. Калинина, 1)
Каждый четверг марта – 17 %.
ОДО "Вероника"
(ул. Притыцкого, 38)
Каждый вторник, четверг марта – 20%.
ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня"
(просп. Независимости, 131/1)
6, 7, 13, 20, 27 марта – 20 %.
ТЗАО "Богатырь"
(ул. Притыцкого, 32):
Каждую среду, четверг марта – 15 %.
ЗАО "Лянок"
(просп. Независимости, 46)
Каждую среду, четверг и субботу марта – 20 %.
ТЗАО "Пальмира"
(ул. Шугаева, 3/1)
С 1 по 31 марта – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сантехоборудование"
(ул. Щербакова, 30)
7, 14, 21, 28 марта – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
8 марта – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ООО "Детский мир"
(Логойский тракт 25/1)
4, 5, 6 марта – 12 %.
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Акция "День скидок" в марте состоится во всех основных торговых центрах и магазинах Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома....
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