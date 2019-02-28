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Котики вместо таблеток

01.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Нестерпимо болит голова, упало давление, а к специалисту попадете только завтра? Первое, что хочется сделать – это выпить таблетку обезболивающего. Есть вариант получше: подзовите вашего кота и погладьте его. Спустя какое-то время после того, как он замурлыкает, боль отступит.

Секрет кошачьего мурчания до сих пор окончательно не раскрыт. Зато исследования показали, что этот "моторчик" способен исцелять от болезней.

Котики вместо таблеток
А еще российские же специалисты провели эксперимент, который показал, что при прослушивании кошачьего урчания и просматривании фотографий котиков, стабилизируется сердечный ритм и нормализуется давление.

В ходе исследования участникам замеряли давление, пульс и снимали кардиограмму. После этого они в течение 10 минут слушали запись с кошачьим урчанием в диапазоне 100–120 герц (в то время, коты урчат на частоте от 20 до 150 герц). Параллельно с аудиозаписью участникам эксперимента показывали фотографии котов. А затем у добровольцев вновь измерили давление, пульс и делали кардиограмму. У многих участников изначально давление было повышенным (126 миллиметров ртутного столба у девушек и 155 миллиметров у мужчин). Благодаря урчанию и фотографиям животных давление у большинства девушек снизилось до 119 миллиметров, а у мужчин – до 152 миллиметров, тем самым оно приблизилось к норме. А вот сердечный ритм стабилизировался у всех участников эксперимента.

Учёные говорят и о том, что разные типы мурлыкания кошек помогают при разных заболеваниях. Например, звуки, которые издают кошки на частоте 20–35 герц, увеличивают подвижность суставов, от 25 до 50 герц – восстанавливают костную ткань и помогают при заживлении переломов, а боль снижается на частоте от 50 до 150 герц. 

 

 

 
 
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Нестерпимо болит голова, упало давление, а к специалисту попадете только завтра? Первое, что хочется сделать – это выпить таблетку обезболивающего. Есть вариант...
 
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