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Доверяет ли Лукашенко милиции?
Два года назад протесты возмущенных Декретом о «тунеядцах» стали настоящей проблемой не только властей, но и милиции. Тысячи белорусов собирались и требовали: «Нет декрету номер три, Лукашенко уходи».
В этом году проблем у силовиков не убавилось: ведомство готовится к совещанию у Александра Лукашенко. Да имеет свои предложения. А уже сегодня министр внутренних дел Игорь Шуневич встретился с главой государства. Обсудим новость с политиком Анатолием Лебедько.
«Белорусское государство – полицейское. Недавно Лукашенко раздавал награды, более 140 человек стали орденоносцами, медалистами. Среди них одна треть – силовики. Самые непопулярные министерства (среди людей) между тем получают награды от Александра Лукашенко. И это парадоксальная ситуация. Чудес не произойдет. […] Лукашенко может пожертвовать кем-то из руководства этих силовых структур, но это после 25 лет его правления уже не срабатывает. Раньше, если отправить в отставку заместителя министра внутренних дел, то это обсуждалось бы в курилках и на кухнях, на это была бы определенная позитивная рефлексия. Сегодня это не работает…»
(Фрагмент разговора с Анатолием Лебедько. Вся беседа – в сюжете).
Мы спросили жителей Витебска, что следовало бы улучшить в работе белорусской милиции?
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Два года назад протесты возмущенных Декретом о "тунеядцах" стали настоящей проблемой.
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