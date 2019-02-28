ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День "Ч" настал. С 1 марта подскочили коммунальные тарифы для "тунеядцев"

01.03.2019 09:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


«Неправильные» граждане заплатят за коммунальные услуги больше. С 1 марта власти начали взимать полную оплату подогрева воды с так называемых незанятых в экономике собственников жилья. Людей без работы чиновники еще называют тунеядцами. Насколько повышаются тарифы и как защитить себя от дополнительных поборов, расскажет Александр Попко.

«Это все абсурд, мы решили с бороться с этим абсурдом».


Такие эмоции вызывают печально известные «антидармоедские декреты». Налог на безработных – отменен, зато есть повышенная оплата коммунальных услуг. Сколько людей заплатят больше – неизвестно, но в базу незанятых в экономике внесены 425 тысяч человек.

Как спасаться от черных списков? Гомельчане пытались узнать на встрече с представителями профсоюза РЭП и правозащитниками. Экономист Николай Новиков:

«Самый простой для власти вариант – это разделить граждан на правильных и неправильных и сказать, что в своих проблемах они виноваты сами».


С марта эти «неправильные» люди должны платить за горячую воду по полному тарифу. Казалось бы, повышение не такое большое – на 20 рублей для «незанятой» семьи из трех человек. Но осенью власти в пять раз повысят оплату за отопление. Вместо 12 рублей за стандартную двухкомнатную квартиру придется платить 60.

По мнению некоторых правозащитников, «антидармоедский декрет» перечит конституции и подвешивает дамоклов меч над сотнями тысяч граждан.

«Может, введут платную медицину. Белорусская власть же говорит, что мы за цивилизованным миром не пойдем – может, введут проездной незанятого. Всякое может быть, и что будет – мы не знаем!» – считает правозащитник Леонид Судаленко.

Сообщение о внесении в «базу тунеядцев» – стресс для каждой семьи. Не единожды в список ошибочно попадали трудоустроенные, пенсионеры, многодетные матери, не говоря уже о тех, кто работает за границей.

«Мне просто хочется в глаза посмотреть тем людям. Мы говорим: комиссия, комиссия, а ведь это конкретные физические люди, которые имеют свои лица, свои фамилии и имена», – говорит водитель в одной из стран ЕС Дмитрий.

Официально зарегистрированных безработных в нашей стране – всего 14 тысяч человек. А вот записанных в тунеядцы – в 30 раз больше. Вместо того, чтобы создавать новые места работы и дать людям приличное пособие по безработице, власти взимают деньги с тех, кто вынужден работать неформально.

«Гомель – это город шабашки, гастарбайтеров, фасадчиков. Это культура наша! И я жил в этой культуре. Всю жизнь шабашил, дармоедил. А сейчас – я не знаю, куда идти работать! Сейчас мне 59 лет!» – говорит сезонный рабочий Алексей.

Социальной справедливости декрет не восстанавливает и искать работу не мотивирует – убеждены опрошенные нами гомельчане.

«У нас в стране не столько много рабочих мест, чтобы все могли устроиться. Насколько я знаю, у нас люди даже при большом желании не могут найти работу».


«У нас даже рабочие не зарабатывают столько, чтобы можно было заработать на коммуналку».


«У меня сын работает давно в Италии – 11 лет уже. Так он прислал бумагу. Он прописан, но не живет у меня – значит нужны специальные бумаги. А то, что я плачу за вывоз мусора, за лифт, несмотря на то, что он не живет, – это никого не волнует»


, – возмущаются жители Гомеля.

Некоторые из тех, кого затронул «антидармоедский декрет», считают, что цель его – не экономическая, а политическая.

«Сегодня ты или поддерживаешь власть и работаешь на «Гомсельмаше» за триста долларов – извините, триста рублей, – или завтра мы выгоняем тебя с работы, называем дармоедом, повышаем тебе коммуналку. Ты не можешь платить, и мы выкидываем тебя из жилого помещения. Все!» – говорит водитель Дмитрий.

Если вы безработный и вам пришло «письмо счастья, выход, по мнению правозащитников, только один: обращаться в независимые профсоюзы и подавать на чиновников в суд.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Неправильные" граждане заплатят за коммунальные услуги больше.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Столбцах нашли повешенным милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика