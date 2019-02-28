«Это все абсурд, мы решили с бороться с этим абсурдом».

«Самый простой для власти вариант – это разделить граждан на правильных и неправильных и сказать, что в своих проблемах они виноваты сами».

«У нас в стране не столько много рабочих мест, чтобы все могли устроиться. Насколько я знаю, у нас люди даже при большом желании не могут найти работу».

«У нас даже рабочие не зарабатывают столько, чтобы можно было заработать на коммуналку».

«У меня сын работает давно в Италии – 11 лет уже. Так он прислал бумагу. Он прописан, но не живет у меня – значит нужны специальные бумаги. А то, что я плачу за вывоз мусора, за лифт, несмотря на то, что он не живет, – это никого не волнует»

Такие эмоции вызывают печально известные «антидармоедские декреты». Налог на безработных – отменен, зато есть повышенная оплата коммунальных услуг. Сколько людей заплатят больше – неизвестно, но в базу незанятых в экономике внесены 425 тысяч человек.Как спасаться от черных списков? Гомельчане пытались узнать на встрече с представителями профсоюза РЭП и правозащитниками. ЭкономистС марта эти «неправильные» люди должны платить за горячую воду по полному тарифу. Казалось бы, повышение не такое большое – на 20 рублей для «незанятой» семьи из трех человек. Но осенью власти в пять раз повысят оплату за отопление. Вместо 12 рублей за стандартную двухкомнатную квартиру придется платить 60.По мнению некоторых правозащитников, «антидармоедский декрет» перечит конституции и подвешивает дамоклов меч над сотнями тысяч граждан.считает правозащитникСообщение о внесении в «базу тунеядцев» – стресс для каждой семьи. Не единожды в список ошибочно попадали трудоустроенные, пенсионеры, многодетные матери, не говоря уже о тех, кто работает за границей.– говорит водитель в одной из стран ЕС Дмитрий.Официально зарегистрированных безработных в нашей стране – всего 14 тысяч человек. А вот записанных в тунеядцы – в 30 раз больше. Вместо того, чтобы создавать новые места работы и дать людям приличное пособие по безработице, власти взимают деньги с тех, кто вынужден работать неформально.говорит сезонный рабочий Алексей.Социальной справедливости декрет не восстанавливает и искать работу не мотивирует – убеждены опрошенные нами гомельчане., – возмущаются жители Гомеля.Некоторые из тех, кого затронул «антидармоедский декрет», считают, что цель его – не экономическая, а политическая.– говорит водитель Дмитрий.Если вы безработный и вам пришло «письмо счастья, выход, по мнению правозащитников, только один: обращаться в независимые профсоюзы и подавать на чиновников в суд.