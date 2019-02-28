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В Столбцах нашли повешенным милиционера
Иллюстративное фото
Как сообщает
По словам его знакомых, последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.
Получить комментарий в Следственном комитете и РОВД Столбцов пока не удалось.
Тем временем областная милиция сообщила, что мужчина погиб. По информации Министерства внутренних дел, тело нашли в лесном массиве недалеко от Столбцов, сейчас проводится проверка. О том, что Бетя нашли повешенным, в милиции ничего не говорится.
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Станислав Беть, которому был 21 год, ушел из дома 27 февраля и не вернулся.
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