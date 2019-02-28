В Столбцах нашли повешенным милиционера

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Как сообщаетсо ссылкой на родственников Бетя, тот работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел.По словам его знакомых, последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.Получить комментарий в Следственном комитете и РОВД Столбцов пока не удалось.Тем временем областная милиция сообщила, что мужчина погиб. По информации Министерства внутренних дел, тело нашли в лесном массиве недалеко от Столбцов, сейчас проводится проверка. О том, что Бетя нашли повешенным, в милиции ничего не говорится.