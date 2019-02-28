Российская школьница умерла в приемном покое психбольницы

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Она рассказала, что в конце прошлого года у дочери стали болеть ноги, но это сочли последствием перелома. После Нового года у школьницы появилась слабость, сонливость и рвота, а в середине февраля ей стало плохо на улице.Ангелину доставили в городскую больницу Гусева, затем перевели в нейрохирургическое отделение. Через два дня у нее отнялись ноги. Врачи делали томографию, гастроскопию, УЗИ. Тесты не выявили никаких серьезных отклонений. Подросток за неделю потеряла 10 килограммов, с трудом шевелила руками и еле держала голову.20 февраля девочка заявила, что оглохла на одно ухо и потеряла голос — могла только шептать. Затем ей стало трудно дышать, но медики дали ей только глицин под язык. В этот день матери сообщили, что Ангелине нужно ехать в психиатрический диспансер, так как у нее тяжелая депрессия. Скорую ей не предоставили, ехали на такси.Перед тем как попасть в приемный покой психбольницы, матери с дочерью пришлось обойти много кабинетов и ждать по несколько часов, в том числе в коридоре на стульях. Врачи советовались, медсестры заполняли бланки.— рассказывает мать девочки.Персонал поспешил на помощь и начал делать Ангелине искусственное дыхание, но к приезду скорой школьница умерла. В медицинском свидетельстве указали причину смерти: «левожелудочковая недостаточность», к которой привела «кардиомиопатия неуточненная».Мать намерена обратиться в Росздравнадзор и Следственный комитет. Прокуратура начала проверку.