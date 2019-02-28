Россиянин убил школьницу на глазах прохожих





По версии следствия, преступление было совершено вечером 26 февраля «на почве ревности». Во время прогулки 20-летний мужчина напал на девушку с ножом и нанес ей множественные ранения.Как сообщает издание Readovka, в момент нападения вокруг были люди. Когда на агрессию мужчины обратила внимание женщина, он продолжил насилие.Как пояснили изданию очевидцы, они решили, что пермяк играет с ребенком в снегу. Когда они подошли поближе, то увидели кровь. Девушка была уже мертва.По данным издания, пара встречалась более года, но в последнее время стала часто ссориться. Друзья подозреваемого рассказали, что он часто жаловался на поведение своей подруги со словами «бесит, порешаю ее когда-нибудь».Убийца пытался скрыться, но полиция успела его задержать в 34 километрах от Яйвы.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).