Многодетная россиянка скрыла четвертую беременность и убила новорожденного

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По версии следствия, 36-летняя россиянка родила четвертого ребенка 2 декабря прошлого года. Она пальцами закрыла ноздри ребенка и дождалась, пока он перестанет дышать. Когда младенец умер, она положила его тело в пакет. Муж отнес его в мусорный бак. На следующий день труп ребенка обнаружили коммунальщики.Как передает телеканал «Удмуртия», следователи взяли ДНК у 200 подозреваемых женщин. Многодетная мать признала свою вину. Она рассказала, что не смогла сделать аборт, потому что узнала о беременности слишком поздно. Мужу она якобы сообщила, что у нее случился выкидыш.По данным телеканала, женщина работала помощницей воспитателя в детском саду.В отношении россиянки завели уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Ее муж проходит по делу как свидетель, поскольку он якобы не знал о рождении ребенка.13 февраля в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. Однако, как заметила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, полностью искоренить аборты невозможно, потому что большая их часть совершается по медицинским показаниям.В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если они не откажутся от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.В конце июля прошлого года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».