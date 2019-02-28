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Кудрин назвал россиян отсталыми

01.03.2019 08:48 — Разное | UDF  
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Алексей Кудрин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

«Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки"», — сказал Кудрин.

По его словам, Россия может наверстать упущенное, «самое главное, что нам нужно, — быть вовлеченными в этот международный процесс формирования новых моделей управления». Правительству, по мнению главы Счетной палаты, стоит уделять внимание системным мерам, в том числе прописанным в национальном проекте по повышению производительности труда. Это будет эффективнее, чем адресная поддержка нуждающихся.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. До 2014 года в ее состав также входила Россия (тогда организация называлась «Большой восьмеркой»), но после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине остальные участники заявили об отказе от сотрудничества с Москвой в рамках этого формата.

 
 
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Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда.
 
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