Кудрин назвал россиян отсталыми



Алексей Кудрин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

— сказал Кудрин.По его словам, Россия может наверстать упущенное. Правительству, по мнению главы Счетной палаты, стоит уделять внимание системным мерам, в том числе прописанным в национальном проекте по повышению производительности труда. Это будет эффективнее, чем адресная поддержка нуждающихся.В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. До 2014 года в ее состав также входила Россия (тогда организация называлась «Большой восьмеркой»), но после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине остальные участники заявили об отказе от сотрудничества с Москвой в рамках этого формата.