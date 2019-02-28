Российские чиновники наказали спасшего троих детей мигранта



Геворг Аветисян. Фото: Новости Арцаха

— рассказал мужчина агентству.Аветисян с женой и пятью детьми жил в здании, принадлежавшем прежде предприятию, на котором трудился дедушка супруги. Затем дом был передан в собственность города, а семье было отказано в заключении договора социального найма.26 января мужчина стал свидетелем пожара в частном доме и вытащил через окно троих детей: двух двенадцатилетних девочек и десятилетнего мальчика. Никто из них в результате не пострадал. Затем Аветисян отбуксировал в безопасное место припаркованный рядом с горящим зданием автомобиль.В благодарность мужчине подарили огнетушитель.