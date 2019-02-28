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Российские чиновники наказали спасшего троих детей мигранта

01.03.2019 08:24 — Разное | UDF  
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Геворг Аветисян. Фото: Новости Арцаха
В Екатеринбурге власти принудительно выселили на улицу многодетную семью Геворга Аветисяна, который в конце января спас троих детей из горящего дома, передает РИА Новости.

«Говорят, официально землю должны дать. Мы шесть лет стоим в очереди, но ничего пока не дают. Говорят, вы — не гражданин России. Но это же детям дается, не мне. Но, говорят, закон у нас такой», — рассказал мужчина агентству.

Аветисян с женой и пятью детьми жил в здании, принадлежавшем прежде предприятию, на котором трудился дедушка супруги. Затем дом был передан в собственность города, а семье было отказано в заключении договора социального найма.

26 января мужчина стал свидетелем пожара в частном доме и вытащил через окно троих детей: двух двенадцатилетних девочек и десятилетнего мальчика. Никто из них в результате не пострадал. Затем Аветисян отбуксировал в безопасное место припаркованный рядом с горящим зданием автомобиль.

В благодарность мужчине подарили огнетушитель.

 
 
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В Екатеринбурге власти принудительно выселили на улицу многодетную семью Геворга Аветисяна, который в конце января спас троих детей из горящего дома.
 
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