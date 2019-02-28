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Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP Photo
«Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет что-то особенное», — сказал он накануне встречи. Американский лидер добавил, что в настоящий момент стороны не хотят торопить переговорный процесс, отметив при этом, что сейчас для КНДР «время — это самое важное», но также важно достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации.
27 февраля Трамп назвал денуклеаризацию условием процветания КНДР. До этого он отмечал, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира.
Встреча Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности
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Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать «мощной экономической державой».
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