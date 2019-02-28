Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой



Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP Photo

, — сказал он накануне встречи. Американский лидер добавил, что в настоящий момент стороны не хотят торопить переговорный процесс, отметив при этом, что сейчас для КНДР «время — это самое важное», но также важно достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации.27 февраля Трамп назвал денуклеаризацию условием процветания КНДР. До этого он отмечал, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира.Встреча Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности