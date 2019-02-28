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Танки Кашмира: какие боевые машины стягивают к границе Индии и Пакистана

01.03.2019 09:33 — Разное | Tut.by  
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Обстановка на индо-пакистанской границе продолжает оставаться напряженной, за воздушными ударами последовали обстрелы территории. Обе стороны стягивают к границе тяжелую бронетехнику. Какие танки перебрасывают индийские и пакистанские военные, читайте на 42.TUT.BY.

Индия

Индийская армия отличается внушительным танковым парком — более трех тысяч единиц, разделенных на 65 полков. К границе индийцы перебрасывают несколько десятков танков Т-72М1, хотя в их распоряжении есть и более современные Т-90.

Т-72М1 — это модернизированная экспортная модификация танка Т-72А, которая отличается дополнительным 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. Эти танки производились в Индии по лицензии под обозначением Ajeya.


Фото: vpk.name

Вооружение осталось неизменным — 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» и закрытая зенитно-пулеметная установка.

Основной прицел наводчика — комбинированный тепловизионный, стабилизация поля зрения — независимая в двух плоскостях.

Пакистан

Танковый парк Пакистана не такой однородный — в нем много машин разных стран и поколений. Всего Пакистан располагает 2400 танками, сведенными в 50 полков. На днях в сети появилось видео переброски танков к границе по железной дороге. На платформах было несколько десятков танков разных моделей.

Al-Khalid

Этот танк разработали в Пакистане при поддержке специалистов из Китая и Украины. Машина создана на базе китайского танка Тип 90-II. Моторно-трансмиссионное отделение танка спроектировали в Украине, оно во многом повторяет аналогичное у Т-80УД и Т-84.


Al-Khalid. изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia.org/Guy Martin / Pakistan and China to jointly market Al Khalid tank

Al-Khalid оборудован современной системой управления огнем, тепловизорами производства французской компании Thales. Танк оснащен украинским двигателем 6ТД-2, 125-мм гладкоствольной пушкой ZPT-98, которая в свою очередь является нелицензионной копией 2А46М. Специально для нее разработан бронебойный снаряд с сердечником из обедненного урана, который пробивает 570 мм брони на дальности двух километров.

Т-80УД

Поставку этих танков в Пакистан Украина начала в октябре 1996 года. От обычных они отличались новыми конструктивными элементами от танка Т-84, включая сварную башню иной конструкции.

Т-80УД для Пакистана имеют в боекомплекте управляемые ракеты с лазерным наведением, которые запускаются прямо из пушки. Дальность поражения составляет 5000 м.


Т-80УД, изображение носит иллюстративный характер. Фото: tapatalk.com

Танк оснащен многослойной лобовой броней, которую дополняет установленный на башне и корпусе комплект встроенной динамической защиты.

Танк оборудован современной системой управления огнем. Например, баллистический вычислитель 1В528−1 для расчета поправок автоматически учитывает сигналы, поступающие с датчиков, определяющих угловую скорость цели, угол крена оси цапф пушки, поперечной составляющей скорости ветра, дальности до цели, курсового угла.

Дополнительно вводятся данные о температуре окружающего воздуха, заряда, степени износа канала ствола, атмосферном давлении и другие. Вычислитель также может рассчитать время подрыва осколочно-фугасного снаряда над целью.

Основное вооружение танка — 125-мм гладкоствольная пушка КБА3, которая является нелицензионной копий советской танковой пушки 2А46.

Тип 85-IIAP

Это экспортный танк китайской компании NORINCO, созданный специально для Пакистана. Внутреннее отделение танка идентично компоновке советского танка Т-72.

Башня танка в лобовой части имеет модульную конструкцию, это значительно облегчает замену элементов бронирования при их повреждении. А также позволяет быстро проводить модернизацию защиты.


Изображение носит иллюстративный характер.Фото: otvaga2.narod.ru

Продвинутая система управления огнем включает в себя комбинированный прицел наводчика с встроенным лазерным дальномером (измерение дальности в пределах 500−5000 м) и независимой стабилизацией поля зрения, стабилизированный комбинированный прицел командира, двухплоскостной стабилизатор вооружения, цифровой баллистический вычислитель и различные датчики.

Все это позволяет с высокой вероятностью поражать на ходу движущиеся и неподвижные цели. На Тип 85-IIAP установлена полуавтоматическая трансмиссия западного производства, сведенная с 730-сильным двигателем в единый блок. Это позволяет заменить блок в полевых условиях всего за 40 мин.

 
 
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Индийская армия отличается внушительным танковым парком - более трех тысяч единиц.
 
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