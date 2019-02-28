|
Лукашенко назначил четырех новых судей Конституционного суда
01.03.2019 09:12 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси подписал 28 февраля указ №96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства.
Судьями Конституционного Суда Республики Беларусь назначены Алла Бодак, Лилия Козырева, Петр Миклашевич и Ольга Сергеева.
Также указом от должности судьи КС освобождена Валентина Подгруша в связи с «выходом в отставку».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подписал 28 февраля указ №96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)