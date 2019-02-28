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Лукашенко назначил четырех новых судей Конституционного суда

01.03.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко назначил четырех новых судей Конституционного суда

Президент Беларуси подписал 28 февраля указ №96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства.

Судьями Конституционного Суда Республики Беларусь назначены Алла Бодак, Лилия Козырева, Петр Миклашевич и Ольга Сергеева.

Также указом от должности судьи КС освобождена Валентина Подгруша в связи с «выходом в отставку».

 
 
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Президент Беларуси подписал 28 февраля указ №96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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