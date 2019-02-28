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10-летние минские хоккеисты сошлись в драке «стенка на стенку»
Матч первенства Минска среди юношей 2008 года рождения не завершился с финальной сиреной, которая зафиксировала победу гостей со счетом 5:3. Конфликт между хоккеистами команд «Пираньи» и СДЮШОР-08 завязался на «благодарственной» части, сообщает официальный
Когда после финальной сирены игроки благодарили зрителей, в какой-то момент хоккеистам, собравшимся в центре, стало тесновато. Завершилось все хоть и непродолжительной, но довольно интенсивной массовой дракой — горячих юношей быстро разняли арбитры, тренеры и присутствовавшие на матче родители.
Однако не драками едиными… Днем ранее в игре с аналогичной вывеской, но между командами 2007 года рождения, отличным голом отметился нападающий СДЮШОР-07 Богдан Наливко. Он эффектно поразил цель, находясь спиной к воротам.
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Когда после финальной сирены игроки благодарили зритей, в какой-то момент хоккеистам, собравшимся в центре, стало тесновато.
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