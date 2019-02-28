Секреты «автомата». Какие тайные кнопки АКПП могут спасти вам жизнь

Каждый водитель, проездивший на машине с автоматом хотя бы месяц, уверен, что досконально изучил свою трансмиссию. Однако существует как минимум три кнопки «автомата», о которых подавляющее большинство автомобилистов даже не слышало и никогда их не использует. Какие функции там скрыты и чем они могут быть полезны?

Overdrive

Автомобильная промышленность выпускает несколько типов автоматических трансмиссий. Это роботизированные коробки, вариаторы, преселективные роботы с двумя сцеплениями, а также гидромеханические «автоматы», которые и распространены больше всего. Они имеют 4 или 6 ступеней.

Такие коробки обычно имеют несколько положений селектора, а именно D, R, N и P. Первый — это «Драйв», который используется во время движения, остальные — «Задний ход», «Нейтраль» и «Паркинг», включающийся при стоянке автомобиля. Если изучать консоль более подробно, то можно заметить прорези для мануального режима со знаками «-» и «+», где можно принудительно переключать передачи. Однако на старых коробках есть другая кнопочка, которая мало бросается в глаза и порой почти не используется владельцами. Это функция OD (Overdrive).

Кнопка OD обычно находится вне селектора и вынесена на центральный тоннель, поэтому мало ассоциируется с работой автоматической коробки. Она небольших размеров и порой маркируется еще снежинкой, намекающей на то, что использовать режим OD рекомендуется в зимний период, когда дороги завалены снегом. Эта функция позволяет коробке не переходить на высшую ступень и всегда работать при оборотах двигателя в диапазоне от 2-4 тысяч, что дает возможность всегда держать мотор на максимуме крутящего момента. При включении режима OD 4-ступенчатая автоматическая коробка попросту не переключится выше 3-й передачи. В снежной каше дополнительные ньютон-метры не помешают. Большие обороты помогают еще и эффективно тормозить двигателем при сбросе газа.

Кнопка OD не всегда размещается непосредственно на тоннеле. Часто она выносится на рычаг коробки в какое-нибудь неприметное место сбоку или снизу селектора. Также возможен вариант, когда коробка-автомат вообще не имеет программы «овердрайв». На многих современных машинах он заменяется спортивным режимом, который тоже подолгу удерживает пониженные ступени трансмиссии.

Shift lock

Еще одна неприметная кнопка есть рядом с селектором АКПП. Это клавиша shift lock, расположенная спереди от рычага и закрытая пластмассовой крышкой во избежание случайной активации. Если нажать на нее во время движения, то на первый взгляд ничего не произойдет. Однако это не так. С помощью функции shift lock можно снять блокировки «автомата», когда автомобиль стоит с выключенным двигателем на паркинге.

Необходимо это в крайних ситуациях. Если автомобиль неисправен и требует ремонта, а его двигатель невозможно завести, то селектор блокируется специальным запором. Чтобы погрузить автомобиль на эвакуатор, требуется этот запор снять, чему и помогает кнопка shift lock. Тогда можно будет включить нейтральную скорость даже без работающего мотора и затащить машину на погрузочную платформу.

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Kickdown

Автоматические коробки, особенно старые, имеют еще одну кнопку, которая нередко спасает жизни людей. Однако она настолько хорошо спрятана, что отыскать ее без хорошего знания матчасти почти невозможно. Это кнопка Kickdown, и находится она под ногами водителя, за педалью акселератора.

Кнопка врезана в пол и нажимается не ногой, а ребром жесткости от педали при продавливании той до конца. При активации кнопки «автомат» переключается в экстремальный режим, сбрасывает пару ступеней вниз, раскручивает мотор до красной зоны и на ряде автомобилей даже меняет процесс приготовления смеси, чтобы вдохнуть в двигатель максимальную мощность. Требуется это для мгновенного ускорения с целью избежания аварийной ситуации. Порой Кickdown позволяет очень быстро увернуться от неуправляемого грузовика или миновать перекресток.

На современных автоматических коробках Kickdown заменен на программный аналог. При резком продавливании педали газа блок управления запускает новую программу управления двигателем и коробкой для максимального ускорения.