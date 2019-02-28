В Дубровно ликвидировали утечку газа





В рамках республиканской акции «Единый день безопасности» в г.Дубровно прошли совместные учения сотрудников Дубровенского района газоснабжения и Дубровенского РОЧС по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, котороя произошла условно с автомобилем службы доставки населению сжиженного углеводородного газа в баллонах.













В 9 часов 28 минут 27 февраля 2019 года в аварийно-диспетчерскую службу Дубровенского РГС поступило сообщение от водителя автомобиля доставки газовых баллонов населению Виталия Титенкова о дорожно-транспортном происшествии с повреждением газовых баллонов, выходом сжиженного газа в атмосферу и угрозой взрыва по адресу г.Дубровно, ул.Кондратьева, д.62.













Находившаяся на дежурстве приемщик заказов Евгения Скидан приняла незамедлительные меры по направлению аварийной бригады к месту аварии, а также по оповещению служб согласно плану оповещения.













Бригада АДС, прибывшая на место аварии, выполнила весь перечень работ согласно плану локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах газораспределительной системы. В 9.31 прибывшие на место условной аварии сотрудники Дубровенского РОЧС в составе двух боевых расчетов развернули штаб по локализации аварии под руководством начальника РОЧС Владимира Жизневского. Сотрудниками РОЧС были приняты безотлагательные меры по недопущению распространения облака паров газа на ближайшие жилые дома и хозяйственные постройки населения. Для снижения была создана водяная завеса, поврежденные баллоны обильно политы водой.



















После окончания всех действий поврежденный автомобиль с газовыми баллонами был отбуксирован в безопасное место, с поврежденных баллонов был стравлен оставшийся газ с составлением соответствующей документации.

—Аварию ликвидировали в 9.58. Благодаря слаженным и оперативным действиям Дубровенского РГС и Дубровенского РОЧС получилось устранить последствия аварии, а также максимально сузить площадь загрязнения, — отметил Максим Кулешов, старший инспектор ИНиП Дубровенского РОЧС.



















В этот же день учения были проведены в средней школе №2. Так, в 12.20 в центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре (условно) в помещении кухни в средней школе №2 г.Дубровно.

По прибытию к месту вызова с помощью работников и членов добровольной пожарной дружины школы была проведена эвакуация детей и персонала школы. Силами добровольной пожарной дружины потушить пожар не удалось.













При проникновении в помещение кухни звеном ГДЗС обнаружен пострадавший, который находился возле электрощита в бессознательном состоянии. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. В ходе разведки и тушения пожара других пострадавших обнаружено не было.

—В ходе учений практически удалось отработать боевые действия при ликвидации пожара на объекте, спасении и эвакуации людей, материальных ценностей. Были проанализированы действия в ходе учений, рассмотрены замечания и недостатки, — рассказал Максим Кулешов. — Отработана тренировка рабочего персонала в тушении пожара в начальной стадии его развития.

Такие учения позволяют избежать чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения грамотно, профессионально и оперативно их ликвидировать

Юлия СТАРАВОЙТОВА.