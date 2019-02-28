В исследовательском центре Gramazio Kohler Research в Цюрихе построен необычный дом, который отличается не только своим дизайном. Особенность дома в том, что он возведен и спроектирован практически без участия человека. Сложные конструкции были созданы роботами, которые сделали это не только намного быстрее людей, но и значительно сэкономили на материалах! Без искусственного интеллекта, кстати, тоже не обошлось.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти без участия людей. Искусственный интеллект спроектировал дом, а построили его роботы! В исследовательском центре Gramazio Kohler Research в Цюрихе построили необычный дом. Он возведен и спроектирован практически без участия человека.