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Почти без участия людей. Искусственный интеллект спроектировал дом, а построили его роботы!

01.03.2019 10:06 — Разное | Tut.by  
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В исследовательском центре Gramazio Kohler Research в Цюрихе построен необычный дом, который отличается не только своим дизайном. Особенность дома в том, что он возведен и спроектирован практически без участия человека. Сложные конструкции были созданы роботами, которые сделали это не только намного быстрее людей, но и значительно сэкономили на материалах! Без искусственного интеллекта, кстати, тоже не обошлось.

 
 
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В исследовательском центре Gramazio Kohler Research в Цюрихе построили необычный дом. Он возведен и спроектирован практически без участия человека.
 
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