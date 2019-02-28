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Полный привод и мощные моторы: топ-версия универсала Volkswagen Passat готова к дебюту

01.03.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
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В этом году объем выпуска модели Passat превысит уже 30-миллионную отметку — к знаменательному для Volkswagen событию приурочена особая версия универсала с обозначением R-Line Edition.


Напомним, что не так давно Volkswagen рассекретил обновленное семейство Passat, так что спецверсию универсала можно назвать «стартовой» — это будет партия из 2000 машин, которые у дилеров ожидаются раньше обычных седанов и универсалов. Отличия Passat Variant R-Line Edition сводятся в первую очередь к декору и обвесу — это черные крыша, оконные рамки, корпуса наружных зеркал, элемент диффузора, спойлер на кромке крыши и 19-дюймовые колесные диски, затемненные задние фары.


В салоне с отделанными кожей наппа спортивными сиденьями также доминирует черный цвет. На педалях и порогах — стальные накладки, уже в «базе» имеется атмосферная подсветка. Разумеется, универсалу в специсполнении достались все «плюшки» обновленного Passat, включая виртуальные приборы, новую мультимедиасистему с 9,2-дюймовым экраном и систему полуавтономного вождения Travel Assist.


Для Passat Variant R-Line Edition будут доступны только топовые моторы — это 240-сильный дизель 2.0 TDI и двухлитровый бензиновый TSI мощностью 272 лошадиные силы. Оба работают в комбинации с полным приводом 4Motion.


Премьера лимитированной версии универсала состоится через несколько дней на Женевском автосалоне, в продажу автомобиль поступит через пару месяцев. Стоимость Volkswagen пока не озвучил.

 
 
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В этом году объем выпуска модели Passat превысит уже 30-миллионную отметку - к знаменательному для Volkswagen событию приурочен особой версии универсала с обозначением R-Line...
 
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