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Правда ли, что кальян не так опасен для здоровья, как сигареты

01.03.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Вода в сосуде кальяна не отфильтровывает токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыму. А кальянный табак не менее вреден, чем сигаретный, объясняет терапевт Тэйлор Хэйс из клиники Мэйо.


Источник: pixabay.com

Курильщики кальяна порой вдыхают даже больше табачного дыма, чем курильщики сигарет. Связано это с более длительным процессом курения, который может растянуться на 60 минут. Кстати, вреден дым от кальяна и для пассивных курильщиков.

И какие могут быть последствия от курения кальяна?

  • Кальянный дым содержит много токсичных веществ, таких как смолы, окись углерода, тяжелые металлы и канцерогены. Любители кальяна вдыхают даже больше дыма, чем курильщики сигарет.
  • Увеличивается риск развития табачной зависимости, а также сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и ротовой полости.
  • Беременные женщины рискуют родить недоношенного ребенка.

«А еще кальянные трубки в кафе и барах не всегда тщательно вымыты. Поэтому остерегайтесь инфекций», — предупреждает Тэйлор Хэйс.

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И отфильтровывает ли вода в колбе токсичные вещества?
 
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