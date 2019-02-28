Правда ли, что кальян не так опасен для здоровья, как сигареты

Вода в сосуде кальяна не отфильтровывает токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыму. А кальянный табак не менее вреден, чем сигаретный, объясняет терапевт Тэйлор Хэйс из клиники Мэйо.



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Курильщики кальяна порой вдыхают даже больше табачного дыма, чем курильщики сигарет. Связано это с более длительным процессом курения, который может растянуться на 60 минут. Кстати, вреден дым от кальяна и для пассивных курильщиков.

И какие могут быть последствия от курения кальяна?

Кальянный дым содержит много токсичных веществ, таких как смолы, окись углерода, тяжелые металлы и канцерогены. Любители кальяна вдыхают даже больше дыма, чем курильщики сигарет.

Увеличивается риск развития табачной зависимости, а также сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и ротовой полости.

Беременные женщины рискуют родить недоношенного ребенка.

«А еще кальянные трубки в кафе и барах не всегда тщательно вымыты. Поэтому остерегайтесь инфекций», — предупреждает Тэйлор Хэйс.