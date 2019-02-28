Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 марта

Весна приготовила для жителей России ряд новых законов и правил. Многие из них упростят жизнь, а некоторые и вовсе вызвали недовольства, сообщает телеканал «МИР 24».

С сегодняшнего дня будет обязательное лицензирование автобусных перевозок. За отсутствие нужного документа физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – 100 тысяч, а юридические лица – 400 тысяч рублей.

Дачникам придется сообщать о любом строительстве на своем участке. Следить за этим будет местная администрация.

С 1 марта вводится обязательная маркировка табачных изделий. Это позволит отслеживать оборот продукции от производителя до конечного потребителя, а также контролировать легальность ее происхождения.