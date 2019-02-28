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В Бресте автомобиль сбил 14-летнего пешехода на ул. Советской
01.03.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
28.02.2019 года в 16:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «КИА-Рио», двигался по ул.Советской г.Бреста, в направлении от ул.Набережной к проспекту Машерова.
Напротив дома №126 совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно движения автомобиля. В результате ДТП пешеход госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
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28.02.2019 года в 16:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «КИА-Рио»,...
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