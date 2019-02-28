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В Бресте автомобиль сбил 14-летнего пешехода на ул. Советской

01.03.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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28.02.2019 года в 16:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «КИА-Рио», двигался по ул.Советской г.Бреста, в направлении от ул.Набережной к проспекту Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63934.php

В Бресте автомобиль сбил 14-летнего пешехода на ул. Советской

Напротив дома №126 совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно движения автомобиля. В результате ДТП пешеход госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63934.php

В Бресте автомобиль сбил 14-летнего пешехода на ул. Советской


ГАИ в очередной раз обращается к пешеходам и призывает их строго соблюдать ПДД и помнить, что кроме прав, у них существуют и обязанности! Обязанность каждого пешехода — убедиться в безопасности своего перехода! Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу! Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует необходимо пересекать проезжую часть под прямым углом предварительно убедившись в безопасности перехода! Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

Родители должны собственным примером показывать, как необходимо вести себя на дороге, и каждый день напоминать своим детям элементарные нормы правил дорожного движения!

 
Теги: Брест
 
 
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  28.02.2019 года в 16:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «КИА-Рио»,...
 
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