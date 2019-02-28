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Более Br2 млн направят в этом году на асфальтирование дорог Пинска

01.03.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске на сплошное асфальтирование дорог в текущем году из городского бюджета выделено более Br2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63932.php

Более Br2 млн направят в этом году на асфальтирование дорог Пинска

Для укладки нового покрытия определены более 10 участков. В частном секторе планируется обработать инертными материалами около 13 км дорог. Для этих целей заготовлено более 10 тыс. т дробленого бетона, которым будут подсыпаться улицы. Помимо этого, коммунальники уже начали ямочный ремонт улично-дорожной сети. "Сейчас с подрядчиками заключаются договоры на выполнение работ по асфальтированию. Ямочный ремонт планируем провести до 1 мая. Замену, поверхностную обработку дорожного покрытия сплошным асфальтированием будем выполнять в течение II-III кварталов", - отметил Геннадий Дубойский.

Также продолжится ремонт одной из основных транспортных артерий Пинска – ул. Брестской. В первом полугодии будет завершена пятая очередь реконструкции на участке от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной. Проект предусматривает укладку основного слоя асфальта на проезжей части, плитки на пешеходных дорожках и стоянках, озеленение.

Еще одним знаковым объектом для города станет мост через реку Пина, реконструкция которого предусмотрена государственной инвестиционной программой. На время ремонта он будет перекрыт для движения транспорта. Для переезда на противоположную сторону оборудуют наплавной мост. "Ведутся изыскательские работы, подготавливаются площадки под размещение стройгородка, освобождаются от коммуникаций створы будущей дороги, которая будет проходить через наплавной мост. Проектировщики параллельно работают над изготовлением необходимой документации. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 7 ноября", - добавил зампредседателя горисполкома.

Во время благоустройства значительное внимание будет уделено озеленению, созданию новых зон отдыха. В частности, весной в Пинске будет высажено около 2 тыс. саженцев деревьев.

 
 
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  В Пинске на сплошное асфальтирование дорог в текущем году из городского бюджета выделено более Br2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
 
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