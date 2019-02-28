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В Каменецком районе при пожаре спасли 70 телят
01.03.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Каменецком районе выясняют причины возгорания в телятнике в одном из местных хозяйств, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Сообщение о пожаре в деревне Волкоставец в РОЧС поступило 28 февраля в 5 13. Возгорание произошло в подсобном помещении, пристроенном к зданию откормочного комплекса, принадлежащего ОАО "Агро-Нива". На момент пожара там находились 70 телят в возрасте до двух лет. Работникам хозяйства удалось вывести животных из помещения до прибытия спасателей.
Огнем уничтожена кровля пристройки, повреждены перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Здание откормочного комплекса не повреждено, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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В Каменецком районе выясняют причины возгорания в телятнике в одном из местных хозяйств, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о...
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