Почему 2018-й стал удачным годом для горецкого музея

Горецкий районный историко-этнографический музей отмечает в этом году 30-летие со дня своего открытия. А еще он стал победителем соревнования по социально-экономическому развитию в 2018 году среди структурных подразделений организаций района.

«Прошлый год был для нас удачным, — говорит директор музея Светлана Макеева. — Мы выполнили план по внебюджетным доходам на 229%. Отремонтировали, наконец, отопительную систему в Музее советско-польского боевого содружества в Ленино». Музей организовал 34 выставки, 511 экскурсий и 205 культурно-образовательных мероприятий. В основном фонде музея сегодня более девяти с половиной тысяч предметов и почти 4,5 тысячи научно-вспомогательных. При музее плодотворно работают народные любительские объединения «Роднае слова» и «Мастацтва».





Музей — это место, где презентуются книги горецких авторов, проходят творческие вечера, встречи с художниками и поэтами, мастер-классы, дни краеведения и даже свадебные фотосессии. В салоне-магазине можно приобрести картины, изделия декоративно-прикладного искусства ремесленников Горецкого края, различные сувениры.

Музей принял участие в таких ярких прошлогодних событиях культурной жизни Горок, как совместный с музеем БГСХА исторический квест «Сокровища графа Соллогуба» и презентация новой книги поэтессы Нины Ковалевой.

Организованный вместе с центральной библиотекой проект «Ён думкай і словам служыў Беларусі» был одним из самых масштабных в прошлом году. Посвященный 125-летию Максима Горецкого и Году малой родины, он включил в себя больше 50 творческих встреч, мобильных выставок, бесед и экскурсий. В рамках проекта состоялся районный литературный конкурс «Зямлі маёй чароўныя напевы».

К 80-летию образования Могилевской области музей совместно с редакцией «Горацкага весніка» провел викторину «Край Приднепровский» , а с кафедрой социально-гуманитарных дисциплин — районную краеведческую конференцию «Бацькаўшчына».

«Коллектив небольшой, но сплоченный и профессиональный, — признается директор. — Приятно, когда наш труд замечают и оценивают по достоинству».

Сергей Владимиров