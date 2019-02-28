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Почему 2018-й стал удачным годом для горецкого музея
01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкий районный историко-этнографический музей отмечает в этом году 30-летие со дня своего открытия. А еще он стал победителем соревнования по социально-экономическому развитию в 2018 году среди структурных подразделений организаций района.
«Прошлый год был для нас удачным, — говорит директор музея Светлана Макеева. — Мы выполнили план по внебюджетным доходам на 229%. Отремонтировали, наконец, отопительную систему в Музее советско-польского боевого содружества в Ленино». Музей организовал 34 выставки, 511 экскурсий и 205 культурно-образовательных мероприятий. В основном фонде музея сегодня более девяти с половиной тысяч предметов и почти 4,5 тысячи научно-вспомогательных. При музее плодотворно работают народные любительские объединения «Роднае слова» и «Мастацтва».
Музей — это место, где презентуются книги горецких авторов, проходят творческие вечера, встречи с художниками и поэтами, мастер-классы, дни краеведения и даже свадебные фотосессии. В салоне-магазине можно приобрести картины, изделия декоративно-прикладного искусства ремесленников Горецкого края, различные сувениры.
Музей принял участие в таких ярких прошлогодних событиях культурной жизни Горок, как совместный с музеем БГСХА
Организованный вместе с центральной библиотекой проект
К 80-летию образования Могилевской области музей совместно с редакцией «Горацкага весніка» провел
«Коллектив небольшой, но сплоченный и профессиональный, — признается директор. — Приятно, когда наш труд замечают и оценивают по достоинству».
Сергей Владимиров
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Горецкий районный историко-этнографический музей отмечает в этом году 30-летие со дня своего открытия. А еще он стал победителем соревнования по...
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